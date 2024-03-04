CNN: пародисты на американском ТВ поиздевались над Байденом

Популярное американское телевизионное шоу Saturday Night Live посвятило последний выпуск Джо Байдену. В нём авторы прошлись по заявлениям демократов о том, как энергичен президент за закрытыми дверьми. Например, актриса в роли пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что её шеф выигрывает соревнования по отжиманию в Объединённом комитете начальников штабов, а по утрам проводит занятия на велотренажёрах.

МАЙКЛ ЛОНГФЭЛЛОУ в роли ГЭВИНА НЬЮСОМА, губернатора Калифорнии: За закрытыми дверьми Джо потрясающий. У него интерактивный экран на Apple Vision Pro, который он сам запрограммировал. Программное обеспечение, возможно, находится на стадии бета-тестирования, но он сам — он альфа.

Передача Saturday Night Live (SNL) началась с рассказов демократов о том, что Джо Байден очень энергичен за закрытыми дверьми.

Актриса в роли КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретаря Белого дома: Посмотрите на его расписание! 7 утра — групповое занятие на велотренажёрах. И я говорю не о том, что он принимает в нём участие, он его ведёт!

8:30 утра — играет в скоростные шахматы в парке.

8:32 — выигрывает партию, указывает на оппонента и говорит: «В следующий раз, юнец».

9:30 — встречается с Объединённым комитетом начальников штабов для обсуждения военной стратегии и соревнования по отжиманию.

10:02 — выигрывает соревнования, указывает на главу Объединённого комитета и говорит: «В следующий раз, юнец».

Марчелло Эрнандес, изображающий министра, и Девон Уолкер в роли игрока НБА рассказывают о времени, проведённом вместе с Байденом.

МАРЧЕЛЛО ЭРНАНДЕС в роли АЛЕХАНДРО МАЙОРКАСА, министра внутренней безопасности: Мы оба поехали в город Браунсвилл в Техасе, и Джо перешёл в режим зверя! Он сказал: «Нам надо укрепить эту границу, посмотри, как легко я могу её пересечь!» Потом он запаркурил на самый верх пограничной стены! Он сделал сальто лицом вперёд прямо в реку Рио-Гранде и вернулся назад с рыбой во рту. Но вы-то об этом не сообщали, потому что это не соответствует вашей партийной линии.

ДЕВОН УОЛКЕР в роли ДРЭЙМОНДА ГРИНА, баскетболиста НБА: Мы говорим о Джо Байдене? Потому что он офигенный.

Актриса в роли ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ: Вы встречались с президентом?

ДЕВОН УОЛКЕР в роли ДРЭЙМОНДА ГРИНА, баскетболиста НБА: Да я только что с ним был. И за закрытыми дверьми он сильный. Знаете, он напрыгнул на меня?

Актриса в роли ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ: Он напрыгнул на вас?!

ДЕВОН УОЛКЕР в роли ДРЭЙМОНДА ГРИНА, баскетболиста НБА: Да, да! И ещё это было неуважительно. Он замахнулся прямо у меня перед лицом и потом сказал: «В следующий раз, юнец».

Чтобы доказать высокий уровень энергии Байдена, губернатор Гэвин Ньюсом, которого изображал актёр Майкл Лонгфэллоу, созванивается с президентом по видеосвязи.

Актриса в роли ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ: Да мы все понимаем, какие здесь ставки. Вам не надо преувеличивать, чтобы заставить избирателей чувствовать себя лучше.

МАЙКЛ ЛОНГФЭЛЛОУ в роли ГЭВИНА НЬЮСОМА, губернатора Калифорнии: Я этого и не делаю! Всё, что мы говорим о Байдене, — истинная правда. Хотите позвонить ему? Давайте, по видео.

Актёр в роли ДЖО БАЙДЕНА: Эй эй, хорошо! Это же Гэвин Ньюсом!

МАЙКЛ ЛОНГФЭЛЛОУ в роли ГЭВИНА НЬЮСОМА, губернатора Калифорнии: Господин президент?

Актёр в роли ДЖО БАЙДЕНА: Подожди-ка, я только погромче сделаю. Только кнопочку надо найти. Кажется, она здесь.

МАЙКЛ ЛОНГФЭЛЛОУ в роли ГЭВИНА НЬЮСОМА, губернатора Калифорнии: Что ж, похоже, он повесил трубку.

Дата выхода в эфир 03 марта 2024 года.