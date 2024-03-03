New York Times Оригинал

NYT: слишком стар для президентства — даже сторонники Байдена сомневаются в его способности управлять страной

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Большинство американцев, голосовавших за Байдена в 2020 году, считают его теперь «слишком старым» для эффективного управления страной, сообщает The New York Times со ссылкой на опрос общественного мнения. В общем же аналогичное мнение выразили 73% американских избирателей.
NYT: слишком стар для президентства — даже сторонники Байдена сомневаются в его способности управлять страной
AP
Широко распространённые опасения по поводу возраста президента США Джо Байдена создают растущую угрозу для его переизбрания, пишет The New York Times.

Опрос, проведённый этим изданием совместно с Сиенским колледжем, показал, что большинство избирателей, поддержавших Байдена в 2020 году, теперь говорят, что он слишком стар, чтобы эффективно руководить страной.

Этот опрос показал фундаментальный сдвиг в том, как избиратели, проголосовавшие за Байдена четыре года назад, теперь его воспринимают. «Поразительный» 61% заявил, что, по их мнению, он «слишком стар», чтобы быть эффективным президентом. В целом среди всех избирателей такое же мнение выразили 73% опрошенных.

Как отмечает издание, опасения по поводу возраста Байдена затрагивают представителей разных поколений, пола, расы и образования, указывая на неспособность главы Белого дома развеять опасения внутри своей партии и отразить нападки республиканцев, которые изображают его слабоумным стариком.
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источник
New York Times США Северная Америка
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