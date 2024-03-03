NYT: слишком стар для президентства — даже сторонники Байдена сомневаются в его способности управлять страной

Большинство американцев, голосовавших за Байдена в 2020 году, считают его теперь «слишком старым» для эффективного управления страной, сообщает The New York Times со ссылкой на опрос общественного мнения. В общем же аналогичное мнение выразили 73% американских избирателей.
Широко распространённые опасения по поводу возраста президента США Джо Байдена создают растущую угрозу для его переизбрания, пишет The New York Times.
Опрос, проведённый этим изданием совместно с Сиенским колледжем, показал, что большинство избирателей, поддержавших Байдена в 2020 году, теперь говорят, что он слишком стар, чтобы эффективно руководить страной.
Этот опрос показал фундаментальный сдвиг в том, как избиратели, проголосовавшие за Байдена четыре года назад, теперь его воспринимают. «Поразительный» 61% заявил, что, по их мнению, он «слишком стар», чтобы быть эффективным президентом. В целом среди всех избирателей такое же мнение выразили 73% опрошенных.
Как отмечает издание, опасения по поводу возраста Байдена затрагивают представителей разных поколений, пола, расы и образования, указывая на неспособность главы Белого дома развеять опасения внутри своей партии и отразить нападки республиканцев, которые изображают его слабоумным стариком.
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