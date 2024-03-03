Mediaite: «Это геноцид, Джилл!» — пропалестинские активисты несколько раз прервали выступление жены Байдена

11:02 Месси — об игре Суареса в матче с «Орландо Сити»: все знают, на что он способен Нападающий «Интер Майми» Лионель Месси высказался об игре форварда Луиса Суареса в матче МЛС с «Орландо Сити».

10:57 Маск согласился с мнением, что НАТО нужно было расформировать в 1991 году Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением бизнесмена из США Дэвида Сакса о том, что НАТО нужно было расформировать после распада СССР в 1991 году.

10:50 Канчельскис: ничья с «Зенитом» — очень хорошее начало для «Спартака» Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о ничьей между «Спартаком» и «Зенитом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

10:43 Ребёнок погиб при пожаре в Нижегородской области Пожар произошёл в пустующем жилом доме в Городце Нижегородской области. В результате инцидента погиб ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

10:36 Скира: Кварацхелия ведёт переговоры с «Наполи» о продлении контракта до 2029 года Полузащитник «Наполи» Хвичи Кварацхелия может продлить контракт с клубом.

10:30 ТАСС: режим КТО продолжает действовать в городе в Ингушетии Режим контртеррористической операции, введённый на территории города Карабулака в центральной части Ингушетии, сохраняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики.

10:25 Бобровский рассказал, почему «Флорида» показывает отличные результаты в НХЛ Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказался о результатах команды в текущем сезоне лиги.

10:22 InfoBRICS: ВС России уничтожили сотни новейших образцов оружия НАТО на Украине Российская армия уничтожила сотни новейших образцов оружия НАТО на Украине и развенчала миф о превосходстве вооружения альянса. С таким мнением выступил военный эксперт Драго Босник.

10:12 Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины Система предупреждения населения о воздушной угрозе сработала в двух областях Украины. Об этом следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

10:04 «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией» «Реал» выступил с заявлением о скандальном матче 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».

10:00 Шевченко — об успехах в биатлоне: видимо, дело в таланте Российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала свою победу в гонке преследования на Кубке России в Уфе.

09:53 WP: отступление ВСУ из Авдеевки было хаотичным и неорганизованным Отступление украинской армии из Авдеевки в ДНР было хаотичным и неорганизованным. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бойцов ВСУ.

09:45 Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трёх звёзд по итогам игрового дня.

09:45 WSJ: Иран обсуждал с Суданом создание военно-морской базы Иран обсуждал с Суданом создание своей военно-морской базы на суданском побережье Красного моря, однако переговоры ни к чему не привели.

09:33 Наталия Шевченко выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка России по биатлону Наталия Шевченко одержала победу в гонке преследования на пятом этапе Кубка России в Уфе.

09:31 Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля Жителей Израиля проинформировали об угрозе ракетного обстрела.

09:27 В «Вашингтоне» объяснили решение выставить Кузнецова на драфт отказов Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, почему клуб принял решение выставить на драфт отказов форварда Евгения Кузнецова.

09:25 МИД Венгрии: визит в Россию пока не стоит в повестке Орбана Визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на данный момент нет в повестке. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

09:18 Мокаев: готов драться за пояс на UFC 301 Боец Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшей весовой категории Мухаммад Мокаев выразил желание провести поединок за пояс организации на UFC 301.

09:11 ВСУ за сутки семь раз обстреляли Горловку Вооружённые силы Украины за минувшие сутки семь раз обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. Информацию об этом предоставил мэр города Иван Приходько.

09:07 Умар Нурмагомедов рассказал, когда будет готов подраться с Кори Сэндхагеном Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался о бое с американцем Кори Сэндхагеном.

08:54 Gazette Haiti: банды захватили главную тюрьму Гаити и освободили заключённых Боевики вооружённых группировок захватили главную тюрьму Гаити, расположенную в Порт-о-Пренсе. В результате этого на свободе оказались несколько сотен содержавшихся в ней заключённых.

08:53 «Питтсбург» с Малкиным проиграл «Калгари» в матче НХЛ «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:39 МИД: желание Зеленского монополизировать право на мирные планы контрпродуктивно Владимир Зеленский стремится монополизировать право на мирные планы по урегулированию кризиса на Украине при поддержке стран Запада, что является контрпродуктивным. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

08:31 Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 40 тысяч набранных очков Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил новый рекорд в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

08:28 Мужчина утонул во время подводной охоты в Башкортостане Житель Башкортостана утонул во время подводной охоты на реке Уфе. О трагедии экстренным службам сообщили находившиеся неподалёку рыбаки.

08:24 Бобровский обогнал Гашека по победам в НХЛ «Флорида Пантерз» нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:15 Лукашенко: экономика России устойчиво растёт, несмотря на санкционное давление Правительство России под руководством премьер-министра Михаила Мишустина эффективно реагирует на современные вызовы, обеспечивая устойчивый рост экономики страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

08:14 32 сейва Самсонова помогли «Торонто» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:03 Передача Кучерова принесла «Тампе» победу над «Монреалем» в матче НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

07:53 23 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» разгромить «Бостон» в матче НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

07:44 В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога На территории Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей, подконтрольных Украине, звучит сигнал воздушной тревоги.

07:40 Шайба Тарасенко не спасла «Оттаву» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией» «Оттава Сенаторз» проиграл «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

07:33 Российский военный: украинские БПЛА залетают в Россию в режиме молчания Командир одного из боевых подразделений по беспилотникам российских войск в зоне спецоперации с позывным Лего рассказал, что украинские дроны, преодолевающие большие расстояния вглубь территории России, летят в режиме молчания.

07:32 Шайба Торопченко помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в НХЛ «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

07:23 31 сейв Георгиева не спасли «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом» «Колорадо Эвеланш» уступил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

07:11 Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Детройт» в матче НХЛ «Флорида Пантерз» нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

07:07 Глава МИД Венгрии собирается приехать на «Атомэкспо» в Сочи Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что собирается приехать на форум «Атомэкспо» в Сочи.

07:01 Газиев проиграл Розенстрайку в главном бою турнира UFC Fight Night 238 Российский боец, выступающий под флагом Бахрейна, Шамиль Газиев уступил суринамцу Жаирзиньо Розенстрайку в главном поединке UFC Fight Night 238.

06:46 «Известия»: боевики в Ингушетии пытались сбежать по связанным простыням Боевики, которые заблокированы в доме в Карабулаке спецназом ФСБ, пытались сбежать через окно по связанным простыням.

06:25 Пушков: к худшему будущему Европу ведут её правящие элиты Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заблуждается, когда говорит о том, что победа России на Украине станет ударом для экономики Евросоюза, так как к худшему будущему Европу ведут её же правящие элиты.

06:00 Названы главные тренды в IT-отрасли на 2024 год Специалист Егор Сорокин рассказал в беседе с RT о главных трендах в IT-отрасли на 2024 год.

05:55 Движение по Крымскому мосту восстановлено Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

05:51 Минобороны: силы ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских БПЛА Средства противовоздушной обороны России уничтожили над Крымом 38 беспилотников украинской армии, заявило Минобороны Российской Федерации.

05:26 В ЛНР наградили артистов ансамбля песни и пляски ЦВО Артистов ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) наградили в зоне спецоперации в Луганской Народной Республике, сообщило Минобороны России.

05:10 Минобороны: ВС России сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром Российские бойцы сорвали попытку ротации украинских войск под Угледаром, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

05:00 Сомнолог рассказала о современных методах лечения храпа Врач-сомнолог, оториноларинголог Сомнологического центра Клиник СамГМУ, эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Анастасия Гломадо в беседе с RT рассказала, что громкий храп часто является признаком синдрома обструктивного апноэ сна — многократной кратковременной остановки дыхания. И такую патологию обязательно нужно лечить.

04:41 AP: Трамп победил на кокусах в штате Айдахо с почти 85% голосов Экс-президент США Дональд Трамп победил на партийном голосовании (кокусах) в штате Айдахо с почти 85% голосов.