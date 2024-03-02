Депутаты из 12 стран считают, что решение международного суда ООН обязывает страны прекратить поставки оружия в Израиль. The Guardian сообщает, что в открытом письме они обвиняют свои страны в том, что военная помощь Тель-Авиву стоила жизни 30 тыс. палестинцев, и требуют «немедленного и безоговорочного прекращения огня».
Более 200 народных избранников парламентов 12 стран в открытом письме взяли на себя обязательства «убедить свои правительства ввести запрет на продажу оружия Израилю», так как в противном случае страны станут «соучастниками серьёзного нарушения Израилем международного права».
Жертвами войны в Газе уже стало более 30 тыс. палестинцев, поэтому, по их мнению, нужно «немедленное и безоговорочное прекращение огня». «Масштабы разрушений в секторе Газа выходят за рамки любого определения самообороны или соразмерности», — утверждают подписавшиеся.
The Guardian указывает, что в письме политики ссылаются на решение суда ООН, после которого, по их мнению, «эмбарго на поставки оружия вышло за рамки моральной необходимости и стало юридическим требованием».
«Мы знаем, что смертоносное оружие и его части, произведённые или поставляемые через наши страны, в настоящее время помогают израильскому нападению на Палестину, которое унесло более 30 000 жизней в Газе и на Западном берегу», — цитирует письмо газета.
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить студентов и военнослужащих срочной службы от уплаты пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Российский подводный флот способен потопить корабли США, если Пентагон решит перебросить армию в Европу в случае гипотетического конфликта двух держав, считает бывший советник американского Минобороны Дуглас Макгрегор.
Украина находится в критическом положении и вскоре потерпит поражение, если США немедленно не возобновят военные поставки, предупредил председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тёрнер.
Марокко требует расследовать инцидент в секторе Газа, где палестинские гражданские, ожидавшие гуманитарной помощи на севере анклава, погибли в результате «нападения израильских сил», заявил марокканский министр иностранных дел Насер Бурита, выступая в Эр-Рияде.
Стоимость оливкового масла в Европейском союзе за год выросла на 50%, сообщил Евростат. Цены на этот продукт подскочили во второй половине 2023 года: в августе они выросли на 37%, а в сентябре тенденция ускорилась до 44%.
Фракция партии ХДС/ХСС в парламенте Германии требует провести внеочередное собрание комитета бундестага по обороне после того, как главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала переговоры немецких офицеров, которые обсуждали возможный удар по Крымскому мосту.
Артиллеристы 305-й артбригады группировки «Восток» называют 2С5 «Гиацинт-С» самым лучшим оружием 152-мм калибра — основными целями для дальневосточников сейчас являются пехота, блиндажи и тяжёлая техника украинской армии на Новомихайловском направлении.
Подвиг жителей блокадного Ленинграда — это пример для россиян, который говорит о том, что нужно делать своё дело и ни на что не сетовать, заявила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на марафоне «Знание.Первые» в Сириусе, общаясь с одной из жительниц осаждённого города — Ольгой Анатольевной Лаврентьевой.