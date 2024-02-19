AP: суд ООН изучит правомерность оккупации Израилем палестинских территорий

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WSJ: Авдеевка — лишь начало проблем для ВСУ с учётом того, как им «помогают» США Wall Street Journal
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FAZ: европейцы в Мюнхене взывают к совести США — Вашингтон должен дать Украине то, что обещал Frankfurter Allgemeine
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Fox 4: в борьбе с Вашингтоном за контроль над границей Техас объявил о создании приграничной базы Fox 4
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Шольц: мы поддерживаем Украину, но не позволим развязать войну между НАТО и Россией Süddeutsche Zeitung
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TCN: ЦРУ прикрыли свободу слова в интернете после Крыма и Донбасса Tucker Carlson Network
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Bloomberg: украинские войска уходят из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение Bloomberg
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«Украина — это мафия»: министру сельского хозяйства Польши пришлось согласиться с отечественными фермерами kresy.pl
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DN: успехи правых на выборах в Европарламент бросают вызов единству Европы по вопросу Украины Dagens Nyheter
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МО Украины: ход событий на поле боя во многом будет зависеть от помощи Запада
Развитие событий на поле боя во многом будет зависеть от поддержки, которую Запад решит оказывать Киеву. Такую точку зрения высказал заместитель главы Минобороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
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Вышел сборник стихов и рассказов от участников проекта «Московское долголетие»
В столице представили книгу «Москва долголетняя», в которую вошло около 100 стихов и рассказов от участников проекта «Московское долголетие».
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Суд арестовал четырёх организаторов секты в Ульяновской области
Суд заключил под стражу четырёх организаторов секты «Русская православная церковь — Царская империя» в Ульяновской области.
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Канарейкин призвал отдать должное рекорду Мозякина и его времени в КХЛ
Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин ответил на вопрос, сумеет ли нападающий «Динамо» Никита Гусев сделать свой рекорд гораздо весомее, если обгонит бывшего форварда «Металлурга» Сергея Мозякина не только по набранным очкам в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за сезон, но и по их среднему количеству за матч.
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Родственница Кузьминова не подтвердила сообщения СМИ, что у него была жена
Родственница лётчика-предателя Максима Кузьминова в разговоре с RT опровергла сообщения, что он когда-либо был женат. Некоторые украинские СМИ пишут, что к перебежчику якобы приезжала жена в Испанию.
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Мэр Мадрида пошутил, что Мбаппе перейдёт в «Атлетико»
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда пошутил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдёт в «Атлетико».
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Жителя челябинского Сима будут судить за изнасилование и убийство девочки
Жителя Сима Челябинской области осудят по делу об изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.
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Строительство станции «Кутузовская» МЦД-4 завершат в II квартале 2024 года
Строительство станции «Кутузовская» МЦД-4 планируют завершить в II квартале 2024 года.
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МО Украины: Киев не может конкурировать с российской оборонной промышленностью
Украинский замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк напомнил, что признал, что Украина не может конкурировать с Россией по ресурсам и мощности оборонной промышленности.
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Билялетдинов — о Зарипове: на таких примерах нужно учиться и не забывать их
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о Данисе Зарипове.
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Бышовец: у Промеса только один путь после приговора
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о мотивации нападающего «Спартака» Квинси Промеса после вынесения обвинительного приговора по уголовному делу.
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В Белгороде второй раз объявлена ракетная опасность
В Белгороде снова объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Боррель надеется, что 13-й пакет санкций ЕС против России одобрят к 24 февраля
Новый пакет санкций Европейского союза против России должен быть одобрен к 24 февраля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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Биржевые цены на газ в Европе снизились до $263 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов опустились на 5%, до $263 за 1 тыс. кубометров.
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Бразилия отозвала посла в Израиле
Президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силва отозвал посла в Израиле Фредерико Майера для консультаций после того, как его признали персоной нон грата из-за сравнения войны в секторе Газа с холокостом.
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Непомнящий: надеюсь, что переход Кварацхелии в «Барселону» состоится
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в испанскую «Барселону».
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Каррера — о деле Промеса: надеюсь, всё обстоит не так, как решил суд
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о нападающем Квинси Промесе.
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Центр для испытаний дронов может появиться на Дальнем Востоке
Правительство России проработает формирование на Дальнем Востоке центра компетенций в области авиационных беспилотников, в том числе для проведения испытаний. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
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Бестемьянова одобрила идею канадцев упростить переход фигуристов между сборными
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова одобрила предложение Федерации фигурного катания Канады о существенном упрощении правил переходов фигуристов из одной национальной сборной в другую.
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Медведев — об СВО: Россия защищает территории, которые веками были в её составе
Россия в ходе проведения СВО защищает территории, которые веками были в её составе и которые у неё пытались отобрать. С заявлением об этом выступил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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Офицер ВСУ: ВС России умеют изолировать противника и «уничтожать логистику»
Российские военные научились «изолировать поле боя» и уничтожать логистику украинских войск, сообщил «СТРАНА.ua» один из офицеров ВСУ.
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СК провёл обыск в городской администрации дагестанского Кизилюрта
Следователи провели обыск в городской администрации дагестанского Кизилюрта в рамках расследования дела о взяточничестве.
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«СТРАНА.ua»: в Винницкой области Украины подорвали железнодорожные пути
В Винницкой области Украины произошёл взрыв на железной дороге.
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Relevo: между Мбаппе и «Реалом» только устная договорённость, контракт ещё не подписан
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и «Реал» ещё не подписали трудовое соглашение.
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Путин поручил проработать создание фонда для строительства аэродромов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по созданию фонда для строительства, реконструкции и капитального ремонта аэродромов.
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«Бешикташ» расстался с футболистом Делибашем из-за аккаунта на сайте знакомств
Стамбульский «Бешикташ» расторг контракт с турецким футболистом Эмирханом Делибашем по соглашению сторон.
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Гражданская гвардия Испании не подтверждает сообщения о смерти Кузьминова
Гражданская гвардия Испании пока не подтвердила сообщения об убийстве в Аликанте лётчика-предателя из России Максима Кузьминова.
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«Металлург» победил «Ак Барс» и прервал трёхматчевую серию поражений в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Ак Барс» и прервал серию из трёх поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Медведев: Россия сделает всё, чтобы СВО закончилась её победой
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заверил, что Россия сделает всё, чтобы специальная военная операция закончилась её победой.
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Путин разрешил продажу Экспобанку российского подразделения HSBC
Экспобанк получил возможность приобрести российское подразделение британского банка HSBC. Это следует из распоряжения президента России Владимира Путина.
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Штырков: на мой взгляд, сейчас Яну не до Игр Будущего
Капитан команды по фиджитал-единоборствам Gamers of Fighters боец Иван Штырков рассказал, пытался ли привлечь в коллектив экс-чемпиона UFC Петра Яна.
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Военкор RT Жданов: в Авдеевке могут скрываться украинские военные
Военкор RT Игорь Жданов, прибывший в Авдеевку, сообщает, что брошенные командованием украинские военные всё ещё могут скрываться в городе. Вероятно, они хотят замаскироваться под местных жителей и выйти из города — такой приём ВСУ уже применяли в других городах ДНР.
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Штырков: после цифрового этапа всех ждёт поединок в клетке, а пойти на такое сможет далеко не каждый
Капитан команды по фиджитал-единоборствам Gamers of Fighters Иван Штырков заявил, что в фиджитал-единоборствах собрать коллектив из киберспортсменов не выйдет.
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Осуждённый во Франции фанат Косов вышел из тюрьмы
Российский болельщик Павел Косов, приговорённый во Франции к десяти годам лишения свободы, вышел из тюрьмы.
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Военкор RT Мирошников одним из первых побывал в освобождённой Авдеевке
Военкор RT Виктор Мирошников одним из первых побывал в освобождённой Авдеевке, там он обнаружил машины с польскими номерами, которые расстреливали украинские военные во время бегства, «чтобы никому не достались».
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Байден выразил готовность обсудить со спикером палаты представителей помощь ВСУ
Президент США Джо Байден готов обсудить со спикером палаты представителей конгресса Майклом Джонсоном законопроект о выделении допфинансирования на поддержку Украины. Об этом заявил сам американский лидер.
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Путин поручил кабмину сосредоточиться на повышении реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание повышению реальных доходов населения.
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«СТРАНА.ua»: в ГУР Украины утверждают, что лётчик-предатель Кузьминов мёртв
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов утверждает, что угнавший российский вертолёт лётчик-предатель Максим Кузьминов мёртв. Заявления Юсова приводят сразу несколько украинских СМИ.
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Ульяновский станкостроительный завод передали в управление Росимущества
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Ульяновского станкостроительного завода во временное управление Росимущества.
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В МИД Эквадора заявили, что не будут отправлять вооружения на Украину
Эквадор не отправит вооружения на Украину, заявила глава МИД страны Габриэла Соммерфельд.
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Кверквелия отреагировал на возможный переход Кварацхелии в «Барселону»
Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия оценил возможный трансфер футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».
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Клуб НБА «Бруклин Нетс» отправил в отставку главного тренера Жака Вона
Жак Вон отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».
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Специалист Мушта назвал особенности досрочной сдачи ЕГЭ
Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал об отличиях досрочной сдачи ЕГЭ от проводимого в основные сроки.
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В Марий Эл рассказали о реализации программы модернизации первичного звена
Замминистра здравоохранения Марий Эл Ангелина Ушакова рассказала о строительстве объектов здравоохранения, капитальном ремонте и приобретении медицинского оборудования в рамках реализации программы модернизации первичного звена.
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Химик Дроганова посоветовала не убирать снег на даче полностью
Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова рекомендовала на убирать полностью снег на даче.
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В МО Британии сообщили, что передали Украине почти все свои САУ AS-90
Власти Великобритании передали Украине почти все свои самоходные артиллерийские установки AS-90. Информацию об этом предоставил заместитель главы Минобороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи.
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Суд отправил в СИЗО экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского
Мещанский суд Москвы перевёл в СИЗО бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского.
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Детский омбудсмен помогла 11 украинским детям воссоединиться с родственниками
Одиннадцать детей из Запорожской области, Мариуполя, Луганска, Симферополя и Красноярска в ближайшее время отправятся к родственникам на Украину, а часть из них уже встретились со своими близкими. Об этом RT сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка при президенте Марии Львовой-Беловой, которая оказала помощь в воссоединении семей.
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«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в товарищеском матче
«Динамо» победило «Крылья Советов» в контрольном матче.
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Сийярто: Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России
Венгрия не будет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.