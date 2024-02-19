AP: суд ООН изучит правомерность оккупации Израилем палестинских территорий

19 февраля Международный суд ООН начинает «исторические слушания» по делу об оккупации Израилем палестинских земель начиная с 1967 года. Как сообщает Associated Press, дело сосредоточено на «бессрочном контроле» Израиля над оккупированным Западным берегом Иордана, сектором Газа и аннексированным Восточным Иерусалимом. Израиль обвиняют как в захвате земель, так и в расовой дискриминации палестинцев.

В понедельник в высшей судебной инстанции ООН начинаются «исторические слушания» по вопросу законности 57-летней оккупации Израилем палестинских территорий, сообщает Associated Press. Хотя дело открывается на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС, оно сосредоточено не на войне, а на «бессрочном контроле Израиля над оккупированным Западным берегом реки Иордан, сектором Газа и аннексированным Восточным Иерусалимом».

Ожидается, что суд изучит правовые последствия действий Израиля на палестинских территориях начиная с 1967 года. По словам палестинцев и ведущих правозащитных групп, оккупация, которую сам Израиль объясняет мерами безопасности, выходит далеко за рамки оборонительных мер.

Палестинская юридическая команда обвиняет Израиль в том, что он нарушил не только запрет на территориальное завоевание, аннексировав значительные участки земли, но и право палестинцев на самоопределение. «Оборонительные меры» Израиля превратились в систему апартеида, подкреплённую строительством поселений на оккупированных землях, которая предоставляет палестинцам статус людей второго сорта и призвана сохранить гегемонию евреев от реки Иордан до Средиземного моря. Израиль, в свою очередь, отвергает любые обвинения в апартеиде.

Как передаёт издание, перед судом выступят представители более 50 стран и трёх международных организаций. На вынесение заключения у суда, скорее всего, уйдут месяцы. Сам Израиль на слушаниях выступать не планирует.