CNN: Канада столкнулась с ростом антисемитизма

Канада переживает рост антисемитизма, сообщает CNN. Это продолжается уже несколько месяцев. Полиция сообщает о многочисленных инцидентах по всей стране. Премьер-министр Джастин Трюдо даже призвал канадцев оставаться на своих улицах после роста числа разжигающих ненависть высказываний.

Канада также переживает рост антисемитизма. Это продолжается уже несколько месяцев. Премьер-министр Джастин Трюдо даже призвал канадцев оставаться на своих улицах после роста числа разжигающих ненависть высказываний. С подробностями корреспондент CNN Пола Ньютон.

Утренний ритуал. Высадить ребёнка у школы Ишива Кодола. Школьники спешат зайти внутрь, и, как обычно, раввин Менакам Кармэл встречает их у двери. Типичное утро в Монреале, всё как обычно вплоть до покрытых снегом улиц.

Кроме этого. Полиция следит за каждым шагом. По словам полиции, в ноябре эта школа подверглась не одному, а двум обстрелам из огнестрельного оружия. В то время школьников внутри не было, никто не пострадал, но до сих пор никто и не арестован.

Но для раввина Кармэла, американца и внука выживших в холокосте, тот факт, что это происходит здесь...

МЕНАКАМ КАРМЭЛ, раввин: Страшно, это страшно. Это шокирует, подобный поступок в нашем сообществе. Почти кажется, что мы живём в каком-то пузыре. Как религиозная школа, очень узнаваемо еврейская, мы стали тем местом, куда приходят протестовать и выплеснуть своё негодование. Это так неправильно истолковано. Это обидно.

И полиция по всей Канаде утверждает, что это далеко не единичный инцидент. На прошлой неделе принадлежащий евреям гастроном в Торонто стал объектом поджога. Никто не пострадал, никто не арестован, но полиция Торонто называет это переломным моментом.

ПОЛИН ГРЭЙ, суперинтендант персонала полиции Торонто: Это преступное деяние. Это насилие, оно целенаправленное и организованное.

Канадский премьер-министр признал, что на канадских улицах появился новый страх.

ДЖАСТИН ТРЮДО, премьер-министр Канады: Прямо сейчас мы наблюдаем ужасающий рост антисемитизма.

Канадские власти заявляют, что число инцидентов, спровоцированных ненавистью, резко возросло после нападения ХАМАС на Израиль, сопровождавшегося напряжёнными протестами по всей стране.

СОЛ ЭМАНУЭЛЬ, президент конгресса еврейской общины: Когда вы доходите до того переломного момента, надо попытаться сделать шаг назад, отойти назад.

Раввин Сол Мануэль выражает свою обеспокоенность не только как отец детей, посещающих школу, которая подверглась нападению. Но и как лидер общины, ищущий безопасности и меньшей безнаказанности.

СОЛ ЭМАНУЭЛЬ, президент конгресса еврейской общины: Стало общепринятым, что можно преследовать любую еврейскую цель.

Этот настоящий страх стать мишенью просто из-за вашей религии разделяют и многие местные мусульмане, которые также сообщают об увеличении числа инцидентов, спровоцированных ненавистью.

Дата выхода в эфир 11 января 2024 года.