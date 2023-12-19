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ABC News: в угрозах евреям и росте антисемитизма в США ищут зарубежный след

Материал представлен в переводе ИноТВ
Еврейские общины Соединённых Штатов находятся в состоянии повышенной готовности из-за рекордного числа инцидентов лжеминирования по всей стране, когда кто-то сообщает о несуществующем серьёзном преступлении, таком как взрыв или стрельба, сообщает ABC News. Теперь следователи выясняют, могли ли эти инциденты быть организованы и скоординированы за рубежом.
Общины по всей стране находятся в состоянии повышенной готовности после рекордного числа инцидентов лжеминирования примерно в 30 штатах. Официальные лица по меньшей мере в двух штатах арестовали подозреваемых в последние дни, и Антидиффамационная лига сейчас проводит расследование. 
 
Эта тенденция намечается по мере роста антисемитизма. С подробностями корреспондент АВС Рина Рой. 
 
Власти расследуют рекордное количество инцидентов из по меньшей мере 300 случаев лжеминирования, направленных против еврейских общин по всей стране в эти выходные. По данным некоммерческой еврейской организации Secure Community Network, только за сегодняшний день еврейские учреждения по меньшей мере в 19 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, получили по электронной почте письма с угрозами взрыва. 
 
По меньшей мере в 11 других штатах на прошлой неделе также были случаи лжеминирования, когда кто-то сообщал о несуществующем серьёзном преступлении, таком как взрыв или стрельба. 
 
ДЖОН КОЭН, бывший исполняющий обязанности координатора по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом министерства внутренней безопасности: Лжеминирование — это не шутка и не розыгрыш. Его цель — нарушить работу, вызвать беспокойство, запугать. А в условиях сегодняшних угроз он очень опасен, потому что может привести к травмам или смерти. 
 
В субботу в этой синагоге в Алабаме была объявлена эвакуация во время религиозной службы из-за угрозы взрыва бомбы. 
 
ФИЛЛИП ЭНСЛЕР, представитель штата Алабама: Люди на взводе, они очень нервничают, но мы будем продолжать убеждать их в том, что приходить на богослужения безопасно.
 
Эксперты говорят, что случаи лжеминирования и угрозы взрыва бомб в США достигли критического уровня ещё до начала войны Израиля с Хамас. Их количество выросло более чем на 500 процентов по сравнению с прошлым годом. 
 
В последние дни правоохранительные органы в Огайо и Калифорнии арестовали несовершеннолетних за их предполагаемую роль в отдельных случаях лжеминирования в отношении синагог прошлым летом. 
 
Число антисемитских инцидентов также резко возросло — на 337 процентов, достигнув, по данным Антидиффамационной лиги, рекордного уровня более чем в 2000 зарегистрированных случаев в период с октября по декабрь. 
 
РИНА РОЙ, корреспондент АВС News: Сегодня ABC News стало известно, что следователи выясняют, могли ли эти инциденты быть организованы и скоординированы за рубежом. Линдзи?
 
Рина, спасибо! 
 

Дата выхода в эфир 18 декабря 2023 года.  

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