ABC News: в угрозах евреям и росте антисемитизма в США ищут зарубежный след

Еврейские общины Соединённых Штатов находятся в состоянии повышенной готовности из-за рекордного числа инцидентов лжеминирования по всей стране, когда кто-то сообщает о несуществующем серьёзном преступлении, таком как взрыв или стрельба, сообщает ABC News. Теперь следователи выясняют, могли ли эти инциденты быть организованы и скоординированы за рубежом.

Общины по всей стране находятся в состоянии повышенной готовности после рекордного числа инцидентов лжеминирования примерно в 30 штатах. Официальные лица по меньшей мере в двух штатах арестовали подозреваемых в последние дни, и Антидиффамационная лига сейчас проводит расследование.

Эта тенденция намечается по мере роста антисемитизма. С подробностями корреспондент АВС Рина Рой.

Власти расследуют рекордное количество инцидентов из по меньшей мере 300 случаев лжеминирования, направленных против еврейских общин по всей стране в эти выходные. По данным некоммерческой еврейской организации Secure Community Network, только за сегодняшний день еврейские учреждения по меньшей мере в 19 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, получили по электронной почте письма с угрозами взрыва.

По меньшей мере в 11 других штатах на прошлой неделе также были случаи лжеминирования, когда кто-то сообщал о несуществующем серьёзном преступлении, таком как взрыв или стрельба.

ДЖОН КОЭН, бывший исполняющий обязанности координатора по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом министерства внутренней безопасности: Лжеминирование — это не шутка и не розыгрыш. Его цель — нарушить работу, вызвать беспокойство, запугать. А в условиях сегодняшних угроз он очень опасен, потому что может привести к травмам или смерти.

В субботу в этой синагоге в Алабаме была объявлена эвакуация во время религиозной службы из-за угрозы взрыва бомбы.

ФИЛЛИП ЭНСЛЕР, представитель штата Алабама: Люди на взводе, они очень нервничают, но мы будем продолжать убеждать их в том, что приходить на богослужения безопасно.

Эксперты говорят, что случаи лжеминирования и угрозы взрыва бомб в США достигли критического уровня ещё до начала войны Израиля с Хамас. Их количество выросло более чем на 500 процентов по сравнению с прошлым годом.

В последние дни правоохранительные органы в Огайо и Калифорнии арестовали несовершеннолетних за их предполагаемую роль в отдельных случаях лжеминирования в отношении синагог прошлым летом.

Число антисемитских инцидентов также резко возросло — на 337 процентов, достигнув, по данным Антидиффамационной лиги, рекордного уровня более чем в 2000 зарегистрированных случаев в период с октября по декабрь.

РИНА РОЙ, корреспондент АВС News: Сегодня ABC News стало известно, что следователи выясняют, могли ли эти инциденты быть организованы и скоординированы за рубежом. Линдзи?

Рина, спасибо!

Дата выхода в эфир 18 декабря 2023 года.