Times: в Великобритании зафиксировали рекордный всплеск антисемитизма

В Соединённом Королевстве зафиксировали значительный рост случаев нетерпимости по отношению к еврейскому населению. Исследователи связывают подобный подъём антисемитских настроений, который не наблюдался более 40 лет, с войной в Газе, пишет The Times.
Антисемитизм в Великобритании достиг самого высокого уровня за более чем 40 лет. Об этом свидетельствует новый доклад благотворительной организации The Community Security Trust (CST), сообщает The Times.
По данным CST, в прошлом году в Соединённом Королевстве произошло свыше 4100 инцидентов, связанных с нападками на евреев, что на 147% больше, чем годом ранее. Причём взрывному росту этих случаев способствовала атака ХАМАС на Израиль.
В отчёте говорится о 3328 случаев оскорбительного поведения, 305 угроз, 266 нападений, 182 примера нанесения ущерба и осквернения и 22 случая распространения антисемитской литературы. В докладе также отмечается рост количества инцидентов в школах и университетах более чем на 200%, что является частью «тревожной тенденции» в секторе образования.
Министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли назвал статистику, предоставленную CST, «крайне прискорбной». Он пообещал, что власти предпримут меры для защиты местного еврейского сообщества, отмечает The Times.
Министерство юстиции Соединённых Штатов предъявило обвинение бывшему информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову в даче ложных показаний по делу о возможном участии американского президента Джо Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.
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