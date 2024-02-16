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Times: в Великобритании зафиксировали рекордный всплеск антисемитизма

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В Соединённом Королевстве зафиксировали значительный рост случаев нетерпимости по отношению к еврейскому населению. Исследователи связывают подобный подъём антисемитских настроений, который не наблюдался более 40 лет, с войной в Газе, пишет The Times.
Times: в Великобритании зафиксировали рекордный всплеск антисемитизма
AP

Антисемитизм в Великобритании достиг самого высокого уровня за более чем 40 лет. Об этом свидетельствует новый доклад благотворительной организации The Community Security Trust (CST), сообщает The Times.

По данным CST, в прошлом году в Соединённом Королевстве произошло свыше 4100 инцидентов, связанных с нападками на евреев, что на 147% больше, чем годом ранее. Причём взрывному росту этих случаев способствовала атака ХАМАС на Израиль.
 
В отчёте говорится о 3328 случаев оскорбительного поведения, 305 угроз, 266 нападений, 182 примера нанесения ущерба и осквернения и 22 случая распространения антисемитской литературы. В докладе также отмечается рост количества инцидентов в школах и университетах более чем на 200%, что является частью «тревожной тенденции» в секторе образования.   
 
Министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли назвал статистику, предоставленную CST, «крайне прискорбной». Он пообещал, что власти предпримут меры для защиты местного еврейского сообщества, отмечает The Times. 
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источник
Times Великобритания Европа
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антисемитизм Ближний Восток Великобритания вооруженный конфликт Израиль
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