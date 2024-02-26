Боррель: Трамп и Путин ещё не победили, но Европе нужно проснуться

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18:01 В Москве открыли приём заявок в проект «Уличный артист в парках» Московский продюсерский центр (Моспродюсер) открыл приём заявок на участие в бесплатном проекте «Уличный артист в парках».

17:59 Котов считает, что ни одно заклинание Гарри Поттера не помогло бы ему в матче с Кордой Российский теннисист Павел Котов прокомментировал поражение от американца Себастьяна Корды на старте турнира ATP в Дубае.

17:59 Advance: после взятия Авдеевки ситуация начнёт развиваться стремительно После взятия Вооружёнными силами России Авдеевки ситуация на фронте начнёт развиваться стремительно, пишет издание Advance.

17:59 В Крыму на берег выбросило дельфина На одном из пляжей Евпатории рыбаки нашли выброшенного на берег дельфина.

17:58 В Ленинградской области машина сбила сидевшего на проезжей части мужчину В Ленинградской области автомобиль сбил сидевшего на проезжей части мужчину.

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17:44 В Омске водитель трамвая умер на рабочем месте Следователи проводят проверку в связи со смертью водителя трамвая на рабочем месте в Омске.

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