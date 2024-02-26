Боррель: Трамп и Путин ещё не победили, но Европе нужно проснуться

18:02
Тело ребёнка подняли из пруда в Пермском крае
Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили в Пермском крае по факту обнаружения мёртвого ребёнка в пруду. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК России.
18:01
В Москве открыли приём заявок в проект «Уличный артист в парках»
Московский продюсерский центр (Моспродюсер) открыл приём заявок на участие в бесплатном проекте «Уличный артист в парках».
17:59
Котов считает, что ни одно заклинание Гарри Поттера не помогло бы ему в матче с Кордой
Российский теннисист Павел Котов прокомментировал поражение от американца Себастьяна Корды на старте турнира ATP в Дубае.
17:59
Advance: после взятия Авдеевки ситуация начнёт развиваться стремительно
После взятия Вооружёнными силами России Авдеевки ситуация на фронте начнёт развиваться стремительно, пишет издание Advance.
17:59
В Крыму на берег выбросило дельфина
На одном из пляжей Евпатории рыбаки нашли выброшенного на берег дельфина.
17:58
В Ленинградской области машина сбила сидевшего на проезжей части мужчину
В Ленинградской области автомобиль сбил сидевшего на проезжей части мужчину.
17:56
В наземном городском транспорте Москвы установили 7 тысяч новых валидаторов
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в автобусах и электробусах столицы установили более 7 тыс. валидаторов новых моделей.
17:55
В МЭШ обновили видеоразборы заданий Единого государственного экзамена
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об обновлении видеоразборов заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ), интерактивных приложений, тестов с автопроверкой в библиотеке и электронном дневнике «Московской электронной школы» (МЭШ).
17:55
Дикиджи рассказал, что раньше ходил на занятия по брейк-дансу
Вице-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, не пробовал ли он заниматься брейк-дансом.
17:52
В Зюзине построят дом с подземным паркингом по программе реновации
На юго-западе Москвы в районе Зюзино возведут дом с подземным паркингом.
17:51
В Москве запустили бесплатный курс по кинопроизводству «Профессия — продюсер»
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о начале приёма заявок на бесплатный курс по продюсированию полнометражных художественных фильмов.
17:51
Собянин рассказал о работе по сохранению объектов культурного наследия в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы по сохранению объектов культурного наследия столицы.
17:50
В «Технограде» на ВДНХ пройдут соревнования роботов
В Москве в образовательно-инновационном комплексе «Техноград» на ВДНХ 2 — 3 марта пройдёт региональный этап всероссийских соревнований по робототехнике «Лига инженеров».
17:50
Дикиджи: достаточно неплохо двигаюсь, но на льду по какой-то причине зажимаюсь
Вице-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи объяснил, почему ему не совсем удаётся перенести танцевальные навыки из жизни на лёд.
17:49
Сарнавский: хочу бой с победителем пары Вартанян — Исмагулов
Российский боец Александр Сарнавский заявил, что хочет провести свой следующий поединок с победителем встречи между Эдуардом Вартаняном и Дамиром Исмагуловым.
17:44
В Омске водитель трамвая умер на рабочем месте
Следователи проводят проверку в связи со смертью водителя трамвая на рабочем месте в Омске.
17:43
Минобороны: бойцы ВС России обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого сослуживца
Лейтенант Вооружённых сил России Василий Башков рассказал, как российские бойцы обхитрили украинский дрон и спасли раненого сослуживца.
17:41
Синоптик Шепоренко спрогнозировала похолодание в Свердловской области
Главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала о предстоящем похолодании в регионе в начале весны.
17:41
Военная хроника: M1 Abrams был уничтожен, вероятно, дроном «Ланцет»
Военная хроника заявила, что первый уничтоженный в зоне СВО американский танк M1 Abrams был поражён, вероятно, российским беспилотником «Ланцет».
17:38
Анцелиович: российские фигуристы имеют шансы вернуть золото Олимпиады
Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о решении российских фигуристов подать три апелляции в CAS.
17:37
Доцент Быстров рассказал, как правильно мыть продукты
Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров дал рекомендации, как правильно мыть продукты перед употреблением.
17:34
В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей от сиропа
В Узбекистане Ташкентский городской суд приговорил к срокам до 20 лет лишения свободы 23 обвиняемых по делу о смерти 68 детей, которые скончались после приёма индийского препарата против ОРВИ.
17:34
Число многодетных семей в ХМАО выросло в 2,5 раза
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила о росте числа многодетных семей в регионе с 17 тыс. до 43 тыс.
17:34
В ХМАО рассказали о перспективах развития районов арктической зоны
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала о включении Берёзовского и Белоярского районов в арктическую зону и перспективах их развития.
17:32
В Подмосковье построят более 20 железнодорожных переходов в 2024 году
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов заявил о планах построить в регионе более 20 железнодорожных переходов в 2024 году.
17:31
Эрдоган: Путин сообщил, что не будет затягивать с визитом в Турцию
Президент России Владимир Путин не станет затягивать со своим визитом в Турцию. Как сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, в этом его заверил сам глава российского государства.
17:31
Месси и Холанд поборются за спортивный «Оскар»
Объявлены номинанты на награду Laureus World Sports Awards, которая известна как спортивный «Оскар».
17:30
В Подмосковье откроют восемь заводов в сфере импортозамещения в 2024 году
Зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о планах по строительству восьми новых заводов в сфере импортозамещения и модернизации трёх предприятий в 2024 году.
17:29
Дуда объявил о начале военных учений Dragon-24 в Польше
Военные учения Dragon-24, участие в которых примут 20 тыс. военнослужащих, начались в Польше. Они проводятся в рамках учений НАТО Steadfast Defender — 2024.
17:28
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения матери и дочки в Краснодаре
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту того, как мужчина избил сожительницу и их четырёхлетнюю дочь в Краснодаре.
17:26
Заболотный: пока здоровье позволяет — буду играть
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о завершении спортивной карьеры.
17:25
Сафонов: я долго не тратил первые заработанные в сборной деньги
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, как тратил первые заработанные в футболе деньги.
17:21
Суд в Москве приговорил психолога Эль к 8,5 года тюрьмы по делу о мошенничестве
Лефортовский суд Москвы приговорил психолога Наталию Эль к 8,5 года колонии за мошенничество на 17 млн рублей.
17:21
ТСН: на Украине гражданам венгерского происхождения начали приходить угрозы
Граждане Украины венгерского происхождения, проживающие в Закарпатской области, начали получать сообщения с угрозами и призывами уезжать из страны.
17:18
Невролог Демьяновская назвала симптомы микроинсульта
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская перечислила симптомы микроинсульта.
17:17
Опубликовано первое фото уничтоженного в зоне СВО Abrams
Появилось фото первого уничтоженного американского танка M1 Abrams в зоне СВО.
17:13
Непомнящий поддержал инициативу РФС обнародовать решения судей в ходе футбольных матчей
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о решении Российского футбольного союза (РФС) поучаствовать в эксперименте и протестировать систему с объявлением решений судей после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России.
17:11
Чешский генерал Шедивы: ВСУ могут потерять контроль над Купянском и Харьковом
Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Чехии генерал Йиржи Шедивы высказал мнение, что украинская армия может потерять контроль над городами Купянском и Харьковом.
17:11
Военная хроника рассказала о первом уничтоженном Abrams в зоне СВО
Военная хроника рассказала о первом уничтоженном американском M1 Abrams в зоне СВО.
17:11
Аршавин раскритиковал игру Миранчука в матче Серии А с «Миланом»
Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу со сборной России Андрей Аршавин подверг критике игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Миланом».
17:07
Анчелотти заявил, что будущее Модрича в «Реале» зависит от самого игрока
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем полузащитника команды Луки Модрича в клубе.
17:07
Исследование: россияне поедут отдыхать в марте в Москву и Стамбул
Новое исследование показало, что в марте россияне планируют отправиться на отдых в Москву и Стамбул.
17:06
Москалькова попросила Лубинца помочь в репатриации 24 раненных бойцов ВС России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену.
17:06
Рекрутер Мурадян рассказал о гибридном графике работы
HR-специалист Гарри Мурадян рассказал о появлении нового, гибридного графика работы.
17:05
Врач Умнов рассказал о последствиях воздействия холода на промокшие ноги
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал о возможных последствиях при переохлаждении промокших ног.
17:01
Наблюдатели от ШОС назвали выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными
Прошедшие в Белоруссии парламентские и местные выборы были прозрачными и демократичными, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев.
17:00
Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске эскалации конфликта на Украине
Кризис на Украине может обостриться, заявил на брифинге в Женеве Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
16:59
Минобороны: Дания подготовила в Британии около двух тысяч военных ВСУ
В датском Министерстве обороны сообщили, что Дания подготовила на территории Великобритании около 2 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины.
16:54
RMF: поезд с авиатопливом сошёл с рельсов в Польше
Поезд, перевозивший авиационное топливо, сошёл с рельсов в Польше. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.
16:51
ВСУ обстреляли посёлок в окрестностях Горловки
Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу посёлок Широкая Балка в районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.