El País Оригинал

Боррель: Трамп и Путин ещё не победили, но Европе нужно проснуться

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Европейские страны должны повысить свою обороноспособность и быть готовыми к любым неожиданностям, заявил в интервью El País глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что ни Трамп, ни Путин ещё не победили, но Европе пора уже проснуться.
Боррель: Трамп и Путин ещё не победили, но Европе нужно проснуться
AP

Трамп ломает традиционную схему сдерживания НАТО, заявил в интервью El País глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Это варварство, что он предлагает России атаковать те страны, которые не соблюдают его условия», — заявил он.

По его словам, европейские страны должны взять на себя ответственность, повысить свою обороноспособность и быть готовыми к любым неожиданностям.

«Трамп ещё не победил, как и Путин ещё не победил, но Европа должна проснуться», — заявил он.

Говоря о ситуации в секторе Газа, Боррель назвал текущее положение дел «полной катастрофой» и обвинил Израиль в использовании голода в качестве оружия войны.

«У нас уже там полная катастрофа. Организация Объединённых Наций была вынуждена приостановить гуманитарную помощь: Израиль использует голод как оружие войны, а это противоречит международному праву», — отметил он.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
El País Испания Европа
теги
Владимир Путин Дональд Трамп Европа Жозеп Боррель Израиль ООН Россия сектор Газа США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров