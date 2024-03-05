Associated Press Оригинал

АР: 6 из 10 американцев сомневаются в умственных способностях Байдена

Материал представлен в переводе ИноТВ
Associated Press провело новый опрос, согласно которому американцев беспокоит возраст президента Байдена. Шесть из десяти опрошенных сомневаются в его умственных способностях, хотя ещё два года назад эта цифра была значительно ниже. Избиратели также переживают из-за возраста Трампа. Выходит, что в преддверии президентских выборов народ особо беспокоит, что в них могут участвовать два самых пожилых кандидата.
Американцы обеспокоены возрастом президента Джо Байдена. Это следует из нового опроса Associated Press — центром исследований общественных связей NORC. В отношении 81-летнего Байдена выяснилось, что 6 из 10 опрошенных говорят, что они не очень уверены в его умственных способностях. 
 
Это важно, потому что в январе 2022 года только половина говорила о таких сомнениях. Так что за последние два года мы увидели увеличение. Особенно важно, что мы заметили это увеличение после опубликования доклада специального прокурора, в котором говорилось, что у президента Байдена есть проблемы с памятью. 
 
Также 6 из 10 опрошенных говорят, что у них сомнения в умственных способностях Трампа. И что же мы видим? Выборы 2024 года, в которых эти два пожилых кандидата могут выступать друг против друга. А избирателей беспокоит их возраст, потому что этим кандидатам придётся иметь дело с глобальными конфликтами, чрезвычайными ситуациями внутри страны и недееспособным конгрессом. 
 
Дата выхода в эфир 04 марта 2024 года. 
 

 

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источник
Associated Press США Северная Америка
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Джо Байден Дональд Трамп опрос парламентские выборы США
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