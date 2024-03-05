АР: 6 из 10 американцев сомневаются в умственных способностях Байдена

Associated Press провело новый опрос, согласно которому американцев беспокоит возраст президента Байдена. Шесть из десяти опрошенных сомневаются в его умственных способностях, хотя ещё два года назад эта цифра была значительно ниже. Избиратели также переживают из-за возраста Трампа. Выходит, что в преддверии президентских выборов народ особо беспокоит, что в них могут участвовать два самых пожилых кандидата.

Американцы обеспокоены возрастом президента Джо Байдена. Это следует из нового опроса Associated Press — центром исследований общественных связей NORC. В отношении 81-летнего Байдена выяснилось, что 6 из 10 опрошенных говорят, что они не очень уверены в его умственных способностях.

Это важно, потому что в январе 2022 года только половина говорила о таких сомнениях. Так что за последние два года мы увидели увеличение. Особенно важно, что мы заметили это увеличение после опубликования доклада специального прокурора, в котором говорилось, что у президента Байдена есть проблемы с памятью.

Также 6 из 10 опрошенных говорят, что у них сомнения в умственных способностях Трампа. И что же мы видим? Выборы 2024 года, в которых эти два пожилых кандидата могут выступать друг против друга. А избирателей беспокоит их возраст, потому что этим кандидатам придётся иметь дело с глобальными конфликтами, чрезвычайными ситуациями внутри страны и недееспособным конгрессом.

Дата выхода в эфир 04 марта 2024 года.