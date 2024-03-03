Fox News: не справляется с национальными приоритетами — большинство американцев не довольны работой Байдена

21:30 Российская команда одержала победу в фиджитал-гонках на Играх Будущего Российская команда SMP Racing одержала победу в соревнованиях по фиджитал-гонкам на Играх Будущего в Казани.

21:28 Орангутан попытался сбежать из зоопарка в Москве В Москве из зоопарка «Планета обезьян» сбежал орангутан. Его удалось быстро найти и вернуть обратно.

21:25 В бундестаге запросили собрание комитета по обороне из-за прослушки офицеров Фракция партии ХДС/ХСС в парламенте Германии требует провести внеочередное собрание комитета бундестага по обороне после того, как главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала переговоры немецких офицеров, которые обсуждали возможный удар по Крымскому мосту.

21:24 RT узнал детали уничтожения ещё одного Abrams на Авдеевском направлении Военкору RT Александру Яремчуку удалось выяснить подробности уничтожения ещё одного американского танка M1 Abrams на Авдеевском направлении.

21:12 Воздушная тревога расширилась ещё на несколько областей, включая Киевскую Сирены воздушной тревоги активировались ещё в нескольких украинских областях, включая Киевскую.

21:09 Спецкор RT показал работу «Гиацинта» на Новомихайловском направлении Артиллеристы 305-й артбригады группировки «Восток» называют 2С5 «Гиацинт-С» самым лучшим оружием 152-мм калибра — основными целями для дальневосточников сейчас являются пехота, блиндажи и тяжёлая техника украинской армии на Новомихайловском направлении.

21:07 «Балтика» и «Сочи» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ Калининградская «Балтика» и «Сочи» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

21:05 СКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу в овертайме в матче плей-офф КХЛ с «Торпедо» СКА одержал победу над «Торпедо» во втором матче первого раунда Западной конференции Кубка Гагарина.

21:02 Слуцкий выразил уверенность в завершении СВО победой России в этом году Кандидат на должность президента России и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что российская сторона победно завершит в нынешнем году специальную военную операцию.

21:01 Личка считает, что «Динамо» могло победить «Локомотив» с более крупным счётом Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что «Локомотив» мог проиграть с более крупным счётом в московском дерби в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу.

20:59 Тутберидзе считает бессмысленным употребление допинга в случае Валиевой Российский тренер Этери Тутберидзе высказалась о дисквалификации своей ученицы Камилы Валиевой за употребление допинга.

20:52 Глава ДТЭК: Украина может проиграть «энергетическую войну» без помощи США Украина может проиграть «энергетическую войну», если США в ближайшее время не возобновят военные поставки, заявил газете Financial Times гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

20:51 Казахстан продлит сокращение добычи нефти Казахстан продлит сокращение добычи нефти на 82 тыс. баррелей в сутки на II квартал 2024 года.

20:42 Загитова — о третьем месте на Кубке Первого канала: ребята выложились на максимум Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о третьем месте своей команды на Кубке Первого канала по фигурному катанию 2024 года в Санкт-Петербурге.

20:41 В Николаеве прозвучали взрывы Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве.

20:39 Щербакова — о победе в КПК: эмоции переполняют Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась эмоциями от победы своей команды на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

20:36 Маргарита Симоньян напомнила о подвиге жителей блокадного Ленинграда Подвиг жителей блокадного Ленинграда — это пример для россиян, который говорит о том, что нужно делать своё дело и ни на что не сетовать, заявила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на марафоне «Знание.Первые» в Сириусе, общаясь с одной из жительниц осаждённого города — Ольгой Анатольевной Лаврентьевой.

20:30 Дубль Фодена принёс «Манчестер Сити» волевую победу над «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» на своём поле одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

20:29 В Ингушетии СК возбудил дело по факту нападения на сотрудников МВД В Ингушетии следователями возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

20:24 Роскомнадзор ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign.

20:23 Фицо предложил Лондону объяснить, зачем Джонсон убедил Киев не вести переговоры Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил послу Британии Найджелу Бейкеру объяснить словакам, зачем бывший британский премьер Борис Джонсон надавил на Киев и отговорил украинские власти подписывать мирный договор с Россией.

20:19 Валиева хотела облегчить произвольную программу на ОИ-2022, но испугалась реакции тренеров Российская фигуристка Камила Валиева назвала переломный момент на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

20:12 В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога Сирены воздушной тревоги сработали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

20:09 Фицо заявил, что шокирован словами посла Британии о политике Словакии Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что шокирован словами посла Британии Найджела Бейкера, который раскритиковал позицию словацкого правительства по отношению к украинскому конфликту.

20:06 Галактионов — о борьбе за медали: «Локомотив» будет грызться за каждый матч Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после столичного дерби с «Динамо» заявил, что железнодорожники продолжат борьбу за медали чемпионата России по футболу.

20:05 Писториус: обсуждение офицерами ФРГ ракет Taurus не означает передачи их Киеву Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя обсуждение высокопоставленными немецкими офицерами планов по ударам ракетами Taurus по Крымскому мосту, заявил, что эти беседы якобы не означают факта, что есть решение о передаче киевскому режиму соответствующих ракет.

20:01 Тутберидзе призналась, что Валиева имеет проблемы с лишним весом Тренер Этери Тутберидзе рассказала о недостатках своей ученицы фигуристки Камилы Валиевой.

19:54 Тарасова назвала Кубок Первого канала в большей степени развлечением Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Кубок Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге больше напоминает шоу, а не соревнования.

19:53 Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с тремя пострадавшими в Сочи Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование массового ДТП в Сочи, в котором пострадали три человека.

19:49 Костомаров впервые после ампутации конечностей встал на сноуборд Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, как он катается на сноуборде.

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19:45 Леонов заявил, что следующим организаторам Игр Будущего будет проще Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил важность проведения Игр Будущего в России.

19:41 Десятки человек погибли и ранены при израильском ударе по развязке в Газе Министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что десятки человек погибли и ранены при израильском ударе по развязке в анклаве.

19:41 Кобелев: «Динамо» — полноценный участник чемпионской гонки Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу бело-голубых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

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19:27 L'Équipe: Мбаппе считает, что ПСЖ нарушил слово, предоставив информацию о его уходе Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе считает, что руководители клуба нарушили обещания.

19:25 Старовойт: ВСУ атаковали посёлок Тёткино в Курской области Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ атаковали при помощи беспилотника посёлок Теткино Глушковского района.

19:23 «Гавр» без Кузяева проиграл «Бресту» в Лиге 1 «Гавр» в гостях потерпел поражение от «Бреста» в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.

19:18 Маргарита Симоньян анонсировала визит посла Германии в МИД России Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что посол Германии 4 марта прибудет в МИД России из-за опубликованной записи разговоров немецких офицеров о подготовке ударов по Крымскому мосту.

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19:09 Немов — об Играх Будущего: такого в мире ещё не видел Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался об Играх Будущего, прошедших в Казани.

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19:00 Сальдо: почти 400 БПЛА ВСУ за неделю нейтрализовали в Херсонской области Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что почти 400 беспилотников ВСУ за неделю нейтрализовали в Херсонской области.