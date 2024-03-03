Fox News: не справляется с национальными приоритетами — большинство американцев не довольны работой Байдена

Большинство американцев не одобряют работу президента США Джо Байдена и говорят, что его администрация по большей части не справляется с национальными приоритетами, сообщает Fox News со ссылкой на свой опрос. Как отмечается в статье, большинство респондентов заявили, что главе Белого дома не удалось улучшить ситуацию на границе, повысить безопасность страны и улучшить имидж США в мире.
Большинство американских избирателей считают, что Байден в основном потерпел неудачу в решении важнейших вопросов, сообщает Fox News со ссылкой на новый опрос канала.
Так, большая часть жителей США не одобряет его работу, недовольны тем, как обстоят дела в стране, и говорят, что администрация по большей части не справляется с национальными приоритетами.
В частности, согласно опросу, его работу не одобряют 58% избирателей. При этом худшие рейтинги Байдена связаны с безопасностью границы: 71% считает, что администрации в основном не удалось улучшить ситуацию на границе, и лишь 24% заявили, что ей в основном это удалось. При этом 78% респондентов охарактеризовали ситуацию на южной границе либо как чрезвычайную ситуацию, либо как серьёзную проблему.
Кроме того, 69% опрошенных заявили, что Байдену по большей части не удалось объединить страну. О его провале с повышением безопасности страны заявили 63% респондентов, с управлением экономикой и улучшением имиджа Америки в мире — 61%. Кроме того, 58% опрошенных заявили, что ему в основном не удалось помочь американцам из рабочего класса.
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