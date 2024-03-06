Fox Business: низкие рейтинги Байдена в предвыборных опросах видят все, кроме него самого

Джо Байден игнорирует реальность — низких рейтингов и недовольных избирателей президент упорно не замечает, считают в Fox News. Президент ссылается на какие-то одному ему известные опросы, в которых, по его словам, он пять раз подряд победил Трампа. По мнению ведущих, из всех стадий принятия горя Байден пока находится на стадии отрицания — хотя, судя по всему, «в ней он и живёт».

Похоже, мы знаем, для чего на самом деле нужны эти тёмные очки-авиаторы. Джо Байден терпит поражение в опросах — и это видят все, кроме самого Джо Байдена. Взгляните на это.

ЖУРНАЛИСТ: Господин президент, что вы скажете демократам, которые обеспокоены вашими показателями в опросах?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мои показатели… В последних пяти опросах, которые вы, ребята, не освещали, я победил. Пять. Пять подряд! Вы смотрите только на The New York Times. Отличная газета.

Итак, Ли, вы специалист по опросам. Я лично не видел тех пяти опросов, о которых он говорит. Видели ли вы опросы, где Джо Байден лидирует? Потому что, если посмотреть на средние показатели, Дональд Трамп по-прежнему опережает Джо Байдена.

ЛИ КАРТЕР, социолог: Я в недоумении. Может быть, ему показывают какие-то цифры, которые скрывают от всех остальных. Я не совсем понимаю, что он имеет в виду. Но ведь говорят, что стадии принятия горя включают в себя отрицание — и я думаю, что именно в этой стадии он и живёт. Потому что Дональд Трамп лидирует не только в общенациональных опросах, но и в тех семи отдельных штатах, которые имеют наибольшее значение.

Один из наихудших опросов для Байдена, что я когда-либо видела, опубликовали в The New York Times. По их данным, только 18 процентов американцев считают, что политика Джо Байдена помогла им. Всего 18 процентов! Зато 40 процентов американцев заявили, что помогла им политика Дональда Трампа. Это огромная разница. И если мы берём ключевые демографические группы, то очень мало людей — менее 20 процентов по всем ключевым демографическим группам — говорят, что политика Джо Байдена помогла им.

Сам он говорит, что дела ещё никогда не шли так хорошо; говорит, что его не ценят за то, что он делает; говорит, что он единственный человек, пригодный для этой должности, поскольку именно он начал все эти «великие» направления в политике. Что ж, люди так не считают. Но я не виню его за то, что он отрицает результаты опросов, потому что для него это плохие новости.

Дата выхода в эфир 06 марта 2024 года.