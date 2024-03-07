Hill: Обращение Байдена к нации определит судьбу предвыборной гонки

В 2023 году выступление президента посмотрело 27 млн американцев. Так что обращение к объединённой сессии Конгресса — это возможность для Байдена продемонстрировать свою состоятельность как главы государства на огромную аудиторию, сообщает The Hill. Согласно опросу 65% зарегистрированных избирателей считают, что страна «движется в неправильном направлении». Так что действующему президенту нужно доказать народу успешность своей политики.

Ежегодное обращение к объединённой сессии Конгресса даст Байдену возможность высказаться на многомиллионную американскую аудиторией, сообщает The Hill. Это будет для действующего президента настоящим испытанием, ведь внимание будет приковано к тому, как именно он будет выступать. Байден должен попытаться развеять сомнения в своём возрасте и готовности выполнять свои обязанности.

Также обращение к нации — это шанс рассказать о том, каким будет второй срок, о своих достижениях. Как отмечает Джим Кесслер, вице-президент аналитического центра Third Way, у Байдена есть две основные задачи на это выступление, — «заставить избирателей лучше относиться к его президентству» и «напомнить избирателям о хаосе Дональда Трампа».

Команда Байдена считает, что речь президента позволит подчеркнуть разницу между двумя кандидатами. Особенно актуально это будет после успеха Трампа на «Супервторнике». Эти два события должны дать американцем понимание того, что «матч-реванш» скорее всего будет.

Саймон Розенберг, стратег демократов, считает, что выступление Байдена и успех Трампа запустят настоящие выборы. «Это будет гораздо больше похоже на предвыборную кампанию, чем это было в последние несколько месяцев».

Перед обращением к нации Байден находится не в лучшей политической ситуации, отмечает издание. Ему придётся «преодолеть скептицизм многих американцев», которые не уверены в его здоровье, недовольны экономической ситуацией и внешней политикой. Согласно опросу New York Times/Siena College — 65% зарегистрированных избирателей считают, «что страна движется в неправильном направлении», а 73% уверены, что Байден не в состоянии исполнять свои обязанности.

При этом недовольны президентом даже его коллеги-демократы, которые осуждают политику на Ближнем Востоке. Республиканцы же, в свою очередь, недовольны миграционной политикой администрации Байдена. Также не стоит забывать о разногласиях по поводу выделения нового пакета помощи Украине.

Выступление президента традиционно является одним из самых просматриваемых событий года. Например, в 2023 году его зрителями стали 27 млн человек. Белый дом надеется, что послание президента дойдёт до всех и будет пытаться «расширить охват мероприятия». Сразу после выступления Байдена, представители администрации отправятся в такие штаты, «как Аризона, Невада, Колорадо и Кентукки», а президент поедет в Филадельфию и Атланту.