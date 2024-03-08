«Мир смеётся над нашей тупостью» — Трамп раскритиковал выступление Байдена

За ежегодным выступлением главы Белого дома наблюдала вся Америка, включая Дональда Трампа: бывший президент критиковал речь Байдена в режиме реального времени в своей социальной сети. Boston Herald собрал самые яркие комментарии Трампа, начиная от замечаний в адрес поведения и речи президента и заканчивая критикой его «разрушительных» действий в сфере внутренней и внешней политики США.
Дональд Трамп в режиме реального времени критиковал выступление Джо Байдена — при этом желающих посмотреть за комментариями экс-президента было настолько много, что социальная сеть Truth Social периодически не выдерживала потока гостей сайта. Издание Boston Herald выделило основные комментарии Трампа в адрес главы Белого дома.
В первую очередь республиканец обратил внимание не на слова, а на поведение Байдена, который постоянно кашлял в правую руку: «НЕ ПОЖИМАЙ РУКИ ЛЮДЯМ ПРИ ВЫХОДЕ», — написал Трамп. Он не обошёл стороной и небольшие запинки и темп речи президента, написав, что Байдену «сейчас нелегко — слова с трудом выходят из его рта».
Отдельным постом Трамп прокомментировал заявления Байдена по поводу экологической политики: «Другие страны смеются над нашей тупостью по поводу климата. Эта новая «зелёная» афера разрушает нашу экономику и страну!».
Ещё один пост представлял собой отфотошопленное изображение рекламной кампании Байдена, на котором тот был изображён с президентом России, с надписью «Одобрено Владимиром Путиным».
Помимо этого, Трамп остановил своё внимание на образовании, в сфере которого «Байден больше сосредоточен на идеологической обработке и социальной справедливости, чем на обучении студентов», а также отметил «наихудшую волну преступности в истории США».
Наконец, бывший президент прокомментировал внешнюю политику, обвинив Байдена в проблемах на Ближнем Востоке: «Именно из-за него Ближний Восток сейчас уничтожается!», — написал республиканец.
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Отец американского военного, погибшего в Афганистане, ненадолго прервал выступление президента Джо Байдена перед конгрессом США с ежегодным посланием «О положении страны». Газета Politico уточняет, что мужчина кричал фразу «ворота Эбби» — место в Кабуле, где в результате теракта погибли более 180 человек, в том числе 13 военнослужащих США.
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Президент Джо Байден сейчас втягивает США в войны с Россией и на Ближнем Востоке, а мир приблизился к ядерному конфликту, считает американский журналист Такер Карлсон, комментировавший обращение главы Белого дома к конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны».
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