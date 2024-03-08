«Мир смеётся над нашей тупостью» — Трамп раскритиковал выступление Байдена

За ежегодным выступлением главы Белого дома наблюдала вся Америка, включая Дональда Трампа: бывший президент критиковал речь Байдена в режиме реального времени в своей социальной сети. Boston Herald собрал самые яркие комментарии Трампа, начиная от замечаний в адрес поведения и речи президента и заканчивая критикой его «разрушительных» действий в сфере внутренней и внешней политики США.

Дональд Трамп в режиме реального времени критиковал выступление Джо Байдена — при этом желающих посмотреть за комментариями экс-президента было настолько много, что социальная сеть Truth Social периодически не выдерживала потока гостей сайта. Издание Boston Herald выделило основные комментарии Трампа в адрес главы Белого дома.

В первую очередь республиканец обратил внимание не на слова, а на поведение Байдена, который постоянно кашлял в правую руку: «НЕ ПОЖИМАЙ РУКИ ЛЮДЯМ ПРИ ВЫХОДЕ», — написал Трамп. Он не обошёл стороной и небольшие запинки и темп речи президента, написав, что Байдену «сейчас нелегко — слова с трудом выходят из его рта».

Отдельным постом Трамп прокомментировал заявления Байдена по поводу экологической политики: «Другие страны смеются над нашей тупостью по поводу климата. Эта новая «зелёная» афера разрушает нашу экономику и страну!».

Ещё один пост представлял собой отфотошопленное изображение рекламной кампании Байдена, на котором тот был изображён с президентом России, с надписью «Одобрено Владимиром Путиным».

Помимо этого, Трамп остановил своё внимание на образовании, в сфере которого «Байден больше сосредоточен на идеологической обработке и социальной справедливости, чем на обучении студентов», а также отметил «наихудшую волну преступности в истории США».

Наконец, бывший президент прокомментировал внешнюю политику, обвинив Байдена в проблемах на Ближнем Востоке: «Именно из-за него Ближний Восток сейчас уничтожается!», — написал республиканец.