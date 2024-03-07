Fox News: наркотики в Белом доме Трампа — новое «разоблачение» от СМИ и Пентагона

Чем ближе Трамп становится к победе на выборах, тем чаще СМИ публикуют его «разоблачения» — причём чем дальше, тем абсурднее, отмечают в Fox News. Так, в очередной статье Rolling Stone подробно рассмотрено «купание» администрации Трампа в наркотиках, хотя на деле речь идёт лишь о снотворных и стимуляторах. Статья написана на фоне недавнего отчёта Пентагона, которому, по словам ведущего, больше нечем заняться, кроме как клеветать на экс-президента.

На фоне победы Трампа на праймериз и медленного разложения Байдена нам уже пора привыкнуть к подозрительно регулярным клевещущим историям от СМИ. На этой неделе выделился журнал Rolling Stone. Если вы не помните это издание — очень печально. В их недавнем материале утверждается, что Белый дом при Трампе изобиловал наркотиками. Заголовок гласит: «Белый дом Трампа купался в спидах и ксанаксе», что, по сути, говорит о том, что Белый дом Трампа ничем не отличается от офиса Rolling Stone.

Но вот что странно: причиной, побудившей издание заняться этим вопросом, стал отчёт, опубликованный в январе министерством обороны, в котором подробно изучалось, как медицинский отдел Белого дома обращался с лекарствами при администрации Трампа. Какие же министерство обороны молодцы, что вывели их на чистую воду! Поговорим о доказательствах существования глубинного государства? Эта информация поступила от министерства обороны перед выборами. Можно было бы подумать, что момент публикации специально подобрали для того, чтобы вывести из строя одного из кандидатов. Но не могли же они так поступить, верно?

Это же чёртово министерство обороны! Вам там больше нечем заняться? Они бросили в Афганистане военное оборудование на миллиарды долларов, а их беспокоит, что какой-то работник в Западном крыле Белого дома принимал золпидем? Да у вас Ллойд Остин пропал на целую неделю! А их беспокоит, что один из сотрудников Белого дома четыре года назад принял ксанакс. У вас там нет дел поважнее? Зато мы нанимаем этого активиста (Сэма Бринтона. — ИноТВ) для контроля утилизации ядерных отходов. Да у этого парня репутация похлеще, чем у Джеффри Тубина.

В статье они приходят к выводу, что врачи Белого дома не соблюдали федеральные указания, выдавая рецептурные препараты не первой необходимости, такие как золпидем и модафинил, без уточнения личности пациента. Теперь для тех, кто не знает: модафинил выводит вас из затуманенного состояния, вызванного снотворным золпидемом, после долгого перелёта. И это совершенно нормально для тех, кто занимает должность, требующую поездок: например, репортёров, политиков и наркокурьеров, снабжающих Дану Перино гормоном роста.

И что же сделал Rolling Stone, чтобы уточнить недостающие детали? Позвонил в «отдел неназванных источников»! Интересно, это те же самые неназванные источники, которые рассказывали нам о тайном сговоре русских, о том, что ноутбук Хантера — чушь, или о том, что за закрытыми дверями Джо Байден на самом деле умён, как никогда? Я уже начинаю думать, что неназванный источник — это всё один человек, который просто мастер маскировки. Но, наверное, гораздо проще лгать, когда никто не знает, кто ты такой.

Но что, если это всё же правда? Знаете, о чём это говорит? Это говорит о том, что даже когда дело доходит до наркотиков, администрация Трампа с разгромом побеждает администрацию Байдена. Когда вы представляете себе нынешний Белый дом, вы думаете о Хантере и кокаине, а также о том, чем они накачивают Джо, чтобы поддерживать его в вертикальном положении. Любому, кто имел дело с наркоманом, известно, что кокаин — это наркотик, который заставляет вас бессвязно бормотать, думать, что вы умнее, чем вы есть, важнее, чем вы есть, и в целом лучше, чем вы есть, — в простонародье его называют Джесси Уоттерс.

Голос за кадром: Ты сегодня по всем решил пройтись?

Да. Но если Байден обращался к веществам для бегства от неудач, то в Белом доме Трампа, очевидно, принимали препараты, которые позволяли им интенсивнее работать. В Белом доме Байдена люди принимали наркотики, чтобы приспособиться к безжизненному боссу, а в Белом доме Трампа — чтобы не отставать от человека в маниакальном состоянии.

В статье говорится, что администрация Трампа принимала стимуляторы, потому что им был необходим «заряд энергии после работы до поздней ночи или обычный заряд бодрости, чтобы выдержать очередной день на чрезвычайно напряжённой работе». Прекрасно их понимаю. Именно поэтому я подсыпаю Риталин в кулер с водой в нашем офисе.

Но в статье также утверждается, что некоторые люди из администрации Трампа принимали ксанакс, чтобы «успокоить нервы в условиях высочайшего стресса в Америке». А это значит, что они использовали его по назначению. Вот так история! Вот это скандал! Что же дальше? Разоблачение Джона Болтона, который использует расчёску для усов? Или того факта, что Омароса регулярно пользуется пудрой от блох?

И всё же эти авторы считают, что это сенсация предвыборного года, и пишут, что «с учётом того, что Трамп может вернуться к власти, полный отчёт о злоупотреблении мощными стимуляторами и седативными средствами представляет собой не просто исторический интерес. Это показывает нам вполне возможное будущее». Так что теперь Rolling Stone, десятилетиями прославлявший регулярное употребление наркотиков, беспокоится о злоупотреблении стимуляторами.

Дата выхода в эфир 07 марта 2024 года.