Bloomberg: дело не в Трампе — к кризису во внешней политике Вашингтон пришёл и без него

Кризис во внешней политике США — не какая-то перспектива, которая будет реализована лишь в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах: он уже начался, полагает обозреватель Bloomberg Opinion Хэл Брэндс. По мысли журналиста, сложности с выделением Киеву нового пакета помощи, возникшие вопреки позиции Джо Байдена, порождают у европейских союзников Вашингтона опасения о том, что американская политическая система в принципе «прогнила».

Судить о том, насколько пагубное влияние окажет Дональд Трамп на американскую внешнюю политику в случае возвращения в президентское кресло — это всё равно, что прыгнуть со скалы, а потом начинать дискуссии о том, что же будет внизу, констатирует колумнист Bloomberg Opinion Хэл Брэндс. Как поясняет журналист, великий кризис внешней политики — это не некая перспектива, которая будет реализована только в случае победы Трампа: он уже начался и нагляднее всего проявляется в трудностях, которые сопровождают выделение Украине нового пакета помощи.

Несмотря на то, что отсутствие американской поддержки самым плачевным образом отражается на боеспособности украинских войск, понимания, насколько это неотложный вопрос, в конгрессе США до сих пор нет: там продолжают по разным поводам затягивать его решение, предупреждает Брэндс. «Для Украины недополучение американской помощи имеет не потенциальные или гипотетические, а самые реальные последствия в виде потерянных солдат и территорий», — подчёркивает он.

На таком фоне в Европе, по которой и так гуляет «призрак Трампа», начинают всерьёз опасаться, что дело совсем не в «непокорном президенте», а в том, что политическая система Америки в принципе «прогнила», констатирует автор. Хотя Трамп и сыграл самую «постыдную» роль во внутриамериканской дискуссии вокруг Украины, она сама по себе демонстрирует, что американская система может войти в состояние ступора даже по важнейшему стратегическому вопросу — и это притом, что президент Джо Байден называет Украину не иначе как главным фронтом борьбы между демократией и авторитаризмом, а в обеих палатах конгресса большинство членов выступают за оказание помощи Киеву.

«Если это — лучшее, на что способны США при Байдене, то для того, чтобы заронить сомнения по поводу роли страны на мировой арене второго срока Трампа и не понадобится», — подытоживает Брэндс.