NewsNation: одержав убедительную победу в ходе «супервторника», Трамп начинает готовиться к финалу президентской гонки

Дональд Трамп стал настоящим триумфатором праймериз Республиканской партии: во время «супервторника» он одержал победу в 14 из 15 штатов, где в этот день проходило голосование, сообщает NewsNation. По информации канала, теперь кандидат нацелился на сами выборы президента, которые состоятся в ноябре.

Вечер у Трампа выдался удачный: он, как и ожидалось, набрал в ходе «супер-вторника» много побед. Что же он будет делать дальше?

БРУК ШЕЙФЕР, корреспондент NewsNation: Бывший президент теперь смещает фокус внимания — и переводит внимание своего штаба — на сами президентские выборы, сосредотачиваясь на ноябре. Благодаря упомянутым вами большим победам вчера вечером экс-лидер всё ближе подбирается к тому, что скорее всего в итоге окажется матчем реваншем между ним и президентом Джо Байденом.





Трамп собрал вчера голоса более 800 делегатов, одержав победы по всей стране. За подсчётом голосов он наблюдал из собственного дома здесь, в штате Флорида. Он обратился к своим сторонникам, собравшимся в битком набитом банкетном зале в резиденции Мар-а-Лаго — и снова чётко дал понять, что ждёт ноября: свою речь кандидат посвятил не своему конкуренту внутри Республиканской партии Никки Хейли, а политике, инфляции, иммиграции и президенту Джо Байдену, который скорее всего выступит соперником Трампа в ноябре.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Если бы Джо Байден ничего не трогал, он мог бы отправиться гулять на пляж — его ждал бы большой успех и с границей, и в остальных вопросах. Так чтто мы вернём свою страну себе. Мы всё сделаем правильно: построим самую мощную в истории нашей страны экономику — перещеголяем даже то, что мы уже сделали...

БРУК ШЕЙФЕР: А следом экс-президент Дональд Трамп отправится на этих выходных в Джорджию, чтобы плотно заняться праймериз, которые пройдут в этом штате на следующей неделе.

Дата выхода в эфир 06 марта 2024 года.