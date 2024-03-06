Daily Wire: «кандидат от элиты» — единственная победа Хейли лишь подчеркнула её непопулярность

Победа Никки Хейли на республиканских праймериз в столице США показывает огромный разрыв между простыми республиканцами и партийной элитой, отмечает ведущий Daily Wire Майкл Ноулз. По его словам, за Хейли теперь закрепится звание «кандидата от истеблишмента», что только на руку Дональду Трампу.

Никки Хейли довелось победить на праймериз. Она недавно одержала свою первую победу на праймериз. Можно подумать, что это хорошо для Никки Хейли. Но я считаю, это единственные праймериз, победа на которых для неё была возможна, но неполезна. Речь идёт о праймериз в Вашингтоне, округ Колумбия. Там Хейли одержала лёгкую победу. 66 процентов против 33 процентов. Почти вдвое больше голосов, чем у Трампа.



Смотрится не очень хорошо. Ведь в том-то и заключалась критика предвыборной кампании Никки Хейли: она кандидат истеблишмента, вашингтонский кандидат, она противостоит гласу народа, простым избирателям Республиканской партии, которые за Трампа. Она вставляет им палки в колёса в угоду богатым спонсорам и вашингтонскому истеблишменту.



В своей политической карьере Никки хорошо удавалось сидеть на двух стульях: добиваться успеха в трамповском мире, в качестве постпреда при ООН, и в то же время добиваться успеха как умеренный политик, центрист, губернатор Южной Каролины и кандидат в этой предвыборной гонке.



Лучше не быть кандидатом от округа Колумбия. Округ Колумбия глубоко непопулярен. И люди, живущие там, особенно Республиканцы, живущие и голосующие в округе Колумбия, совершенно оторваны от Республиканской партии.



На секундочку отвлечёмся от Никки и Трампа. Это просто показывает, какая пропасть пролегла между официальной национальной Республиканской партией и реальными избирателями-республиканцами. Партия базируется в округе Колумбия, политическая жизнь страны сосредоточена в Вашингтоне, округ Колумбия. Там собираются люди с престижными дипломами из Джорджтауна, Гарварда и Йеля, сотрудники крупных корпораций, больших лоббистских фирм. Все они, многие из них собираются там. И они управляют партией, они ходят в здание Национального комитета Республиканской партии. Но они настолько сильно оторваны от остальной партии, от реальной партии.



Что важно? Национальный комитет? Не думаю. По-моему, Национальный комитет Республиканской партии можно распустить хоть завтра, и в американской политике ничего, по большому счёту, не изменится.



С Национальным комитетом Демократической партии дело обстоит не совсем так. Думаю, элита демократов имеет больше общего со своим электоратом. Может быть, не во всём. Например, их элита до сих пор поддерживает Израиль, а их электорат сейчас, по-видимому, фанатично поддерживает Палестину. Есть раскол по определённым вопросам, но в целом в партии почти не осталось разнообразия. Консервативных демократов прогнали много лет назад, теперь там одни прогрессисты. Некоторые прогрессивнее других.



В Республиканской партии есть либертарианцы, традиционалисты, остаются некоторые неоконсерваторы, многие из которых в Вашингтоне, есть республиканцы от Торговой палаты. Разнообразие велико. И большинство людей, большинство консерваторов относятся к тому типу республиканцев, который не представлен в округе Колумбия.



Честно говоря, я считаю, это пиар-победа Трампа. Он может сказать: «Да, Никки Хейли — кандидат от округа Колумбия. А я кандидат от всех настоящих штатов в стране».



Не знаю, можно ли было этого избежать. Жребий был брошен, Никки решила… Она могла выбрать разные дорожки в этой предвыборной гонке, но она решила баллотироваться как кандидат, противопоставляющий себя Трампу. Поэтому ей удалось победить Десантиса, Кристи и всех остальных. Но последствия этого… Партия с Трампом, а у неё будет ещё меньше политического веса — как у кандидата от истеблишмента. Справедливо это или нет, так и будет.



Дата выхода в эфир 05 марта 2024 года.