AP: республиканцы Южной Каролины не хотят помогать Украине и конфликтовать с Россией

Согласно опросу, республиканцы Южной Каролины не стремятся к открытому противостоянию Америки с Россией и выступают против продолжения помощи Украине, сообщает The Associated Press. Около половины избирателей штата хотят, чтобы США играли менее активную роль в решении мировых проблем, и лишь треть позитивно оценивают участие Америки в НАТО.

Многие избиратели-республиканцы в Южной Каролине в субботу выразили желание, чтобы США были менее готовы открыто противостоять России, сообщает The Associated Press. Это признак того, что позиция Республиканской партии времён холодной войны уступает место риторике бывшего президента Дональда Трампа «Америка прежде всего».

Республиканцы относятся к НАТО с опаской и скептически оценивают идею противостояния с президентом России Владимиром Путиным. Примерно 6 из 10 выступают против продолжения помощи Украине.

Около половины избирателей Южной Каролины хотят, чтобы Соединённые Штаты играли менее активную роль в решении мировых проблем. Лишь около трети опрошенных назвали участие Америки в НАТО «очень хорошим», больше число тех, кто охарактеризовал его как «в какой-то степени хорошее».

При этом республиканцы, выбирающие между Трампом и бывшим губернатором Южной Каролины Никки Хейли, считают, что самые большие угрозы для США являются внутренними, а не внешними.