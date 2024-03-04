Hill: «королева болота» — предвыборный штаб Трампа о победе Хейли в Вашингтоне

Болото провозгласило свою королеву, — так прокомментировала победу Никки Хейли в Вашингтоне пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Левитт. «Лоббисты и инсайдеры округа Колумбия, которые хотят защитить провальный статус-кво, только что её короновали, сделав Королевой Болота», — написала она в одной из соцсетей.
После победы Никки Хейли на праймериз в Вашингтоне предвыборный штаб Трампа назвал её «Королевой Болота», сообщает The Hill.
«Сегодняшние результаты в Вашингтоне, округ Колумбия, ещё раз подтверждают цель предвыборной кампании президента Трампа — он осушит болото и поставит Америку на первое место», — написала пресс-секретарь предвыборного штаба Кэролайн Левитт в соцсети X (бывшем Twitter).
«Хотя Никки решительно отвергли во всей остальной Америке, лоббисты и инсайдеры округа Колумбия, которые хотят защитить провальный статус-кво, только что её короновали, сделав Королевой Болота, — добавила она. — Болото провозгласило свою королеву».
Хейли выиграла первичные выборы в округе, набрав 62,8% голосов, в то время как Трамп получил лишь 33,3% голосов.
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