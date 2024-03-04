Associated Press Оригинал

AP: попытки не пустить Трампа на выборы провалились — Верховный суд США вернул ему право участвовать в праймериз

Материал представлен в пересказе ИноТВ
За день до «супервторника» Верховный суд США вернул Дональду Трампу право участвовать в праймериз Республиканской партии, сообщает Associated Press. Судьи тем самым отменили решение некоторых штатов, запретивших бывшему главе государства участвовать во внутрипартийных выборах на основании его предполагаемой причастности к беспорядкам на Капитолийском холме в январе 2021 года.
AP: попытки не пустить Трампа на выборы провалились — Верховный суд США вернул ему право участвовать в праймериз
AP

Верховный суд США вернул Дональду Трампу право участвовать в первичных президентских выборах 2024 года, отвергнув попытки некоторых штатов запретить бывшему главе Белого дома в них участвовать из-за беспорядков на Капитолийском холме в 2021 году, сообщает Associated Press.

Судьи вынесли своё решение за день до «супервторника», когда внутрипартийные выборы Республиканской партии пройдут сразу в нескольких штатах. Верховный суд постановил, что штаты без предварительного решения конгресса США не могут применять одну из поправок к американской конституции, принятую после Гражданской войны и запрещающую участникам мятежей выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.

Это решение ставит крест на усилиях властей Колорадо, Иллинойса, Мэна и других штатов исключить Трампа, ведущего кандидата от республиканцев, из избирательных бюллетеней из-за его попыток отменить результаты выборов 2020 года, на которых он проиграл демократу Джо Байдену, что впоследствии закончилось штурмом Капитолия 6 января 2021 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Associated Press США Северная Америка
теги
выборы Джо Байден Дональд Трамп конгресс Конституция президентские выборы суд США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров