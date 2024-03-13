Украинские командиры признаются: «Мы не сможем долго так продержаться»

Немецкий журнал Der Spiegel побеседовал с украинскими командирами и выяснил, что у многих подразделений скоро закончатся боеприпасы. Некоторым войскам пока удаётся удерживать позиции — но только потому, что российская сторона не атакует в полную силу. Вместо ответных атак украинцы вынуждены экономить снаряды и терять всё больше западной техники.

На третьем году конфликта Украина выглядит слабой, неподготовленной и обороняющейся, что резко контрастирует с успешными отвоеваниями территории осенью 2022 года, пишет Der Spiegel. Помощи от сторонников нет: ЕС не выполняет обещание поставить Украине миллион боеприпасов, а США не могут добиться принятия в rонгрессе пакета помощи на €60 млрд. Западные чиновники и военные эксперты предупреждают, что без помощи США в этом году возможен «каскадный коллапс» на фронте.

Der Spiegel пообщался с украинскими командирами, чтобы выяснить, какова ситуация на различных участках фронта. Большинство из них сходятся во мнении: из-за недостаточного снабжения практически все подразделения вынуждены экономить боеприпасы. Некоторые войска в данный момент могут удерживать свои позиции — и то лишь до тех пор, пока российская сторона не атакует в полную силу. Если же атаки усилятся, то из-за острой нехватки личного состава, оружия и боеприпасов их не удастся надолго остановить. Тогда украинским подразделениям пришлось бы отступать — однако позиции для отступления тоже развиты слабо.

«Украинцы сейчас испытывают трудности, в то время как русские наступают по всему фронту», — отмечает военный эксперт Марк Канчиан из Центра стратегических и международных исследований. Украина пытается придерживаться стратегии активной обороны, однако вместо контратак теряет всё больше высококачественного оборудования с Запада. У многих подразделений скоро закончатся боеприпасы. «Мы не сможем долго так продержаться», — признал командир украинской артиллерии под Угледаром.