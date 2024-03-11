Обозреватель Washington Post: Европа порадовала Путина расколами в западной коалиции по Украине

На фоне роста российской угрозы руководители европейских стран продолжают ссориться, пишет обозреватель The Washington Post Ли Хокстадер. По его словам, ничто не могло так порадовать Владимира Путина, как недавняя серия невынужденных ошибок европейских лидеров, которые обнажили расколы в западной коалиции в поддержку Украины.
Пока Европа ссорится, российская угроза растёт, пишет обозреватель The Washington Post Ли Хокстадер.
По его мнению, ничто не могло так порадовать Владимира Путина, как недавняя серия невынужденных ошибок ведущих европейских лидеров, которые обнажили расколы в западной коалиции в поддержку Украины. Кульминация наступила, когда президент Франции Эммануэль Макрон призвал своих союзников «не быть трусами» в противостоянии с Москвой.
В результате немецкие, французские и британские официальные лица по очереди укоряли друг друга за необдуманные комментарии.
По словам автора, проблема тут в том, что эти взаимные обвинения были сосредоточены на мелких ляпах, при этом без внимания остались гораздо более глубокие стратегические проблемы Европы, в том числе её слабые вооружённые силы и вялое военное производство. И всё это на фоне того, как европейские страны столкнулись с самой опасной со времён холодной войны угрозой, исходящей со стороны России.
Эта угроза подталкивает Европу резко наращивать расходы на оборону и переосмысливать зависимость континента от США и других поставщиков вооружений.
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