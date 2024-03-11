Washington Post Оригинал

Обозреватель Washington Post: Европа порадовала Путина расколами в западной коалиции по Украине

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На фоне роста российской угрозы руководители европейских стран продолжают ссориться, пишет обозреватель The Washington Post Ли Хокстадер. По его словам, ничто не могло так порадовать Владимира Путина, как недавняя серия невынужденных ошибок европейских лидеров, которые обнажили расколы в западной коалиции в поддержку Украины.
Обозреватель Washington Post: Европа порадовала Путина расколами в западной коалиции по Украине
AP
Пока Европа ссорится, российская угроза растёт, пишет обозреватель The Washington Post Ли Хокстадер.
 
По его мнению, ничто не могло так порадовать Владимира Путина, как недавняя серия невынужденных ошибок ведущих европейских лидеров, которые обнажили расколы в западной коалиции в поддержку Украины. Кульминация наступила, когда президент Франции Эммануэль Макрон призвал своих союзников «не быть трусами» в противостоянии с Москвой.

В результате немецкие, французские и британские официальные лица по очереди укоряли друг друга за необдуманные комментарии.

По словам автора, проблема тут в том, что эти взаимные обвинения были сосредоточены на мелких ляпах, при этом без внимания остались гораздо более глубокие стратегические проблемы Европы, в том числе её слабые вооружённые силы и вялое военное производство. И всё это на фоне того, как европейские страны столкнулись с самой опасной со времён холодной войны угрозой, исходящей со стороны России.

Эта угроза подталкивает Европу резко наращивать расходы на оборону и переосмысливать зависимость континента от США и других поставщиков вооружений.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Post США Северная Америка
теги
Великобритания Владимир Путин Германия Европа оружие Россия США Украина Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров