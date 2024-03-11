Politico: Макрон терпит фиаско, пытаясь очернить звезду французской политики за «пророссийские взгляды»

Председатель крайне правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла набирает популярность среди французов. Его успехи нервируют соратников президента Эммануэля Макрона, которые безуспешно пытаются очернить молодого политика, обвиняя его в «высокомерии» и связях с Москвой.

Марин Ле Пен по-прежнему остаётся лицом французских крайне правых. Но ей на пятки наступает её 28-летний протеже — председатель партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, который привлекает к себе всё большее внимание избирателей, пишет Politico.

Барделла сделал себя имя в политике за относительно короткий срок. Более того, согласно недавним опросам, он может привести французских националистов к их самой крупной победе на внутренних и общеевропейских выборах, отмечает издание.

Растущая популярность этой «стремительно восходящей политической звезды» не на шутку тревожит соратников президента Эммануэля Макрона. Проправительственная партия «Возрождение» пытается выставить Барделлу «высокомерным» пророссийским изоляционистом, а его Национальное объединение — экстремистской организацией, но пока их тактика проваливается, подчёркивается в статье.

Все нападки на молодого лидера, особенно обвинения о «связях» партии с Москвой, не приносят результатов. Более того, позиция по России — это не первое, с чем большинство избирателей идентифицируют Национальное объединение, и она вряд ли лишит Барделлу набранных политических очков, признаёт в интервью Politico эксперт компании Ipsos Матье Галлар.