Эммануэль Макрон пригласил лидеров парламентской оппозиции к себе во дворец, чтобы объяснить им свою позицию по Украине, однако его воинственные планы были единогласно отвергнуты. Как отмечает junge Welt, громкие слова президента Франции всё чаще вызывают у парламентариев вопрос, в своём ли он уме, потому что подобная «логика войны» не имеет смысла и может привести лишь к уничтожению континента.

Обычно трудно найти разумное объяснение «крылатым словам» Эммануэля Макрона, пишет junge Welt. Иногда его просто не существует. Свежий пример: неделю назад президент Франции не сказал, что хочет отправить французских солдат на Украину — но он также «не исключил такой возможности».

В среду он пригласил лидеров парламентской оппозиции, чтобы объяснить им «свою позицию относительно намерения поддержать Украину в войне против Российской Федерации». При этом его планы — переход на военную экономику и помощь без ограничений, — были единогласно отвергнуты. В конце речи присутствующие явно задавались вопросом, действительно ли человек, стоящий во главе нации, всё ещё в своём уме.

Макрон — человек, чья игра в большие слова не производит впечатления, особенно на Владимира Путина, — но, что ещё хуже, пугает мирных людей во Франции и Европе. 12 марта в Национальной ассамблее состоится обсуждение словесного подстрекательства Макрона к войне. Уже сейчас можно предположить, что большинство не примут его сторону.

Ни один из представителей оппозиции пока не высказался в его поддержку, даже буржуазные правые. Часть правительственной фракции, похоже, также намерена противоречить президенту. Самое краткое и значимое резюме происходящему подвёл Жан-Люк Меланшон: глава государства попал в ловушку «логики войны», которая «больше не имеет никакого смысла», кроме «ядерного уничтожения континента».