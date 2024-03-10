Sky News: Францию обвинили в истреблении популяций лягушек из-за любви к лягушачьим лапкам

Французское пристрастие к лягушачьим лапкам угрожает существованию популяций лягушек за пределами ЕС, предупредили в письме Эммануэлю Макрону более 550 ветеринаров, исследователей и защитников природы. Хотя популяции лягушек, проживающие в ЕС, защищены от коммерческой эксплуатации, блок импортирует более 4 тыс. тонн замороженных лягушачьих лапок каждый год, при чём 3 тыс. тонн потребляет Франция, отмечает Sky News.

Пристрастие европейцев — и, в особенности, французов — к лягушачьим лапкам поставило под угрозу выживание некоторых видов лягушек, сообщает Sky News.

Об этом в письме президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщили более 550 ветеринаров, исследователей и защитников природы. Эксперты призвали ЕС прекратить «чрезмерную эксплуатацию» лягушек в Азии и Юго-Восточной Европе. «Мы считаем, что Франция несёт особую ответственность и должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе», — добавляют специалисты.

В письме отмечается, что популяции лягушек, проживающие во Франции и ЕС, защищены от коммерческой эксплуатации. Тем не менее, ЕС импортирует более 4 тыс. тонн замороженных лягушачьих лапок каждый год — это значит, что под нож идут 80 до 200 млн земноводных. По словам активистов природоохранных организаций Robin des Bois и Pro Wildlife, 3 тыс. тонн при этом потребляет Франция.

Основная масса поставляемых в ЕС лягушек — представители диких популяций Индонезии, Турции и Албании, и несколько видов и популяций уже испытывают значительное сокращение, говорится в письме.