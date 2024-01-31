Times: Франция может остаться без любимых сыров с плесенью

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Guardian: бездействие Европы угрожает безопасности континента Guardian
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Neue Zürcher Zeitung: Тунис отворачивается от Запада в пользу России и Китая Neue Zürcher Zeitung
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USA Today: спикер палаты представителей США назвал договорённости по границе и Украине от сената «нежизнеспособными» USA TODAY
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TCN: поощряя мигрантов, демократы хотят заручиться их голосами и уничтожить республиканские штаты Tucker Carlson Network
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Economist: Залужный отказался от предложения занять пост секретаря СНБО Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от предложения занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Гранатомётчики группировки войск «Запад» сорвали под Купянском ротацию ВСУ
Расчёты гранатомётов АГС-17 «Пламя» группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении.
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CENTCOM: эсминец USS Gravely ВМС США сбил в Красном море крылатую ракету хуситов
Центральное командование ВС США заявило, что эсминец USS Gravely сбил противокорабельную крылатую ракету, выпущенную хуситами.
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Белый дом: США и КНР восстановили ряд важных механизмов военного взаимодействия
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и Пекин восстановили ряд важных механизмов военного взаимодействия на оперативном уровне.
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«СТРАНА.ua»: военнообязанные на Украине будут вынуждены явиться в военкоматы
Военнообязанные, находящиеся на Украине, будут вынуждены явиться в военкоматы для уточнения собственных учётных данных.
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«Ростех»: работы над перспективным стратегическим ракетоносцем идут согласно графику
Работы над перспективным авиационным комплексом дальней авиации идут в соответствии с графиком.
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Совбез: Запад ведёт полномасштабную войну против России, чтобы уничтожить её
Помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов заявил в интервью ТАСС, что Запад ведёт против нашей страны полномасштабную войну во всех сферах.
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NYT: власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации
Власти Украины отложили увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за утечки информации об отставке.
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Застрявший в Охотском море танкер «Остров Сахалин» освободили из льдов
Российский спасательный буксир «Берингов пролив» вывел из дрейфующих льдов танкер «Остров Сахалин».
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Балицкий: российские войска постепенно продвигаются в Запорожской области
Российские войска, сберегая личный состав, постепенно продвигаются в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
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Депутат Рады Дубинский: Венгрия унизила Кулебу на встрече в Ужгороде
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что Венгрия унизила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на встрече с украинской делегацией в Ужгороде.
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Fox News: два ученика пострадали при стрельбе в школе в штате Алабама
Два ученика получили ранение в результате стрельбы в средней школе Лефлор в городе Мобил штата Алабама в США.
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FP: США и ФРГ стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО
США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО.
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Bloomberg: Саудовская Аравия после паузы возобновила переговоры с США по обороне
Саудовская Аравия возобновила переговоры с США об установлении более тесных связей в области обороны после паузы, возникшей в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.
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CBS: США отправят на повреждённую базу в Иордании дополнительные средства ПВО
США направят дополнительные средства ПВО на базу на северо-востоке Иордании, где в результате атаки БПЛА на прошлой неделе погибли трое американских военных.
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CNBC: миллиардер Рыболовлев проиграл гражданский суд аукционному дому Sotheby's
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл гражданский суд аукционному дому Sotheby's, который олигарх обвинял в содействии завышению цен на ранее приобретённые им произведения искусства.
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Economist: Буданов мог в последний момент отказаться от должности главкома ВСУ
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, как предполагается, в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооружёнными силами страны.
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ЮАР обыграла Марокко и вышла в четвертьфинал Кубка Африки по футболу
Сборная ЮАР одержала победу над командой Марокко в матче 1/8 финала Кубка Африканских наций по футболу 2023 года.
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Байден: Иран понесёт ответственность за передачу оружия атаковавшим базу США
Иран понесёт ответственность за предоставление оружия атаковавшим американскую военную базу на северо-востоке Иордании, заявил президент США Джо Байден.
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В МО Украины заявили, что инвалидов по новому проекту о мобилизации не призывают
Согласно опубликованному Министерством обороны Украины списку ключевых изменений в новый законопроект о мобилизации, инвалиды всех групп освобождаются от призыва на воинскую службу.
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«Рёнхап»: КНДР заявила о пуске стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-2»
КНДР заявила, что провела пуск стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-2».
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Взрывы прогремели в Снигирёвке Николаевской области
В Снигирёвке Николаевской области Украины были слышны взрывы.
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«Росконгресс»: агрессивная война на мировом рынке «зрелых» чипов неизбежна
«Росконгресс» опубликовал доклад «Война за чипы 2.0: новый этап в противостоянии КНР и США», согласно которому китайские компании сегодня активно наращивают производство так называемых зрелых чипов по более старым технологиям, провоцируя агрессивную ценовую войну на этом рынке.
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Variety: BMG перестанет работать с лидером Pink Floyd из-за высказываний об Украине
Компания BMG намерена прекратить сотрудничество с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом из-за его высказываний об Израиле, Украине и о США.
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Times: коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире
Коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.
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Fox News: Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира
Бывший президент США Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира.
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В Госдуме предложили запретить иноагентам совершать сбор средств в России
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить возможность иноагентов собирать средства на свою деятельность посредством коллективного сбора средств через российские онлайн-платформы. Копия письма на имя руководителя ФНС России Даниила Егорова есть в распоряжении RT.
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The Athletic: Бензема не покинет «Аль-Иттихад» в зимнее трансферное окно
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не покинет саудовский клуб в зимнее трансферное окно.
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ВВС ФРГ заявили, что сопровождали российский Ил-20М около острова Рюген
Немецкие истребители сопроводили российский военный самолёт Ил-20М в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген.
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В Харькове вновь произошли взрывы
В Харькове снова произошли взрывы, сообщило издание «СТРАНА.ua».
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В Пентагоне подтвердили передачу Киеву реактивных снарядов GLSDB
В Министерстве обороны США подтвердили намерение передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB.
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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения собак на ребёнка в Коми
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на ребёнка в Коми.
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Захарова заявила, что Запад убивает спорт и олимпизм как явление
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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Пентагон: США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине
Соединённые Штаты не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине из собственных армейских запасов из-за отсутствия согласованных конгрессом средств.
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РФС отклонил жалобу «Краснодара» на дисквалификацию Кордобы
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение отклонить жалобу «Краснодара» касательно дисквалификации нападающего Джона Кордобы.
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В Пентагоне не стали комментировать информацию о возможной отставке Залужного
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённые Штаты не намерены комментировать информацию о возможной отставке главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.
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В трёх городах Дагестана выявили массажные салоны, где оказывали интимные услуги
Полицейские в трёх городах Дагестана пресекли деятельность массажных салонов, в которых оказывали интимные услуги.
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Гендиректор «Салавата» Баширов: выход в плей-офф воспринимаем спокойно, в рабочем порядке
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал выход уфимской команды в плей-офф Кубка Гагарина.
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Путин назначил новых прокуроров Тверской области и Севастополя
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых прокуроров Тверской области и города Севастополя.
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В госструктурах Франции введут пробные четырёхдневные рабочие недели
Сотрудники государственной администрации во Франции смогут перейти на четырёхдневную рабочую неделю при сохранении количества рабочих часов.
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Публикацию Валиевой в соцсетях поддержали более 100 тысяч человек
Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала запись, которую уже поддержали более 100 тыс. человек.
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В Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации на Украине
В Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации на Украине, который в том числе предлагает снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.
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Десятки активистов провели акцию протеста в реке Шпрее в Берлине
Порядка 60 активистов провели акцию протеста в реке Шпрее в Берлине.
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Bloomberg: страны ЕС готовы выделить допсредства для поставки 1 млн снарядов ВСУ
Некоторые страны Европейского союза готовы выделить дополнительные средства, чтобы в срок поставить обещанный 1 млн снарядов Вооружённым силам Украины до марта текущего года.
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Daily Mail: Онана вновь раздумывает над завершением карьеры в сборной Камеруна
Вратарь сборной Камеруна и «Манчестер Юнайтед» Андре Онана раздумывает о решении завершить карьеру в национальной команде.
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Женщина погибла в ДТП с автобусом в Воскресенске
Женщина погибла в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в подмосковном Воскресенске.
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Канцлер Австрии: нужно взаимодействовать с Россией, несмотря на напряжённость
Канцлер Австрии Карл Нехаммер подчеркнул, что необходимо найти способы взаимодействовать с Россией, несмотря на напряжённость в двусторонних отношениях.
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Умар Нурмагомедов может провести следующий поединок в марте
Российский боец Умар Нурмагомедов может выступить на турнире UFC в марте.
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Президент Нобоа: Эквадор передаст США российскую военную технику
Эквадор передаст Соединённым Штатам старую российскую военную технику, несмотря на позицию России, заявил президент страны Даниэль Нобоа.
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QIWI завершила сделку по продаже российских активов
Группа QIWI завершила сделку по продаже российских активов.