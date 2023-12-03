Bloomberg: из-за изменения климата шоколад уже дорожает

На западном побережье Африки случилось наводнение в самый ответственный момент сбора урожая какао. Это сказалось и на логистике, и на здоровье плодов, которые начинают гнить ещё на ветке, объясняет Bloomberg. Ситуация тут же отразилась на международных рынках: фьючерсы на какао в Нью-Йорке выросли до самого высокого уровня с 1977 года.

За последние несколько лет перебои в поставках ударили по топливу и сырьевым товарам, от которых фундаментально зависит глобальная экономика, пишет Bloomberg. А теперь кризис добрался до того, что многие любят, — шоколада.

В последнее время резко выросли цены на какао-бобы, поскольку ключевые производители столкнулись с плохой погодой и болезнью растений. Производство какао сосредоточено на западноафриканском побережье в Кот-д’Ивуаре и Гане. Они поставляют около 60% мирового объёма бобов, которые продаются по всей Европе, Америке и Азии.

В этом году местные фермеры столкнулись с наводнением в решающий момент для сбора урожая. Оно мешает транспортировке сырья, а из-за сырости начинают свирепствовать болезни, вызывая гниение бобов на деревьях. К тому же фермам не хватает химикатов. И поскольку погодные условия связаны с феноменом Эль-Ниньо, который сейчас меняет свой характер, то в будущем ситуация может стать ещё сложнее.

В совокупности все эти факторы подняли фьючерсы на какао в Нью-Йорке до самого высокого уровня с 1977 года. Это сказывается и на общей инфляции.

Проблемы с шоколадом связаны не только с плохой погодой, отмечает издание. Рынки какао в Гане и Кот-д'Ивуаре контролируются государством, что означает, что сами фермеры от повышения цен не получают выгоды и не могут вложить её в расширение производства.

Но при этом в Европейском союзе принимаются новые правила в отношении проблемы вырубки лесов, и это приведёт к увеличению затрат производителей какао, ведь их исполнение будет отслеживаться по всей цепочке поставок.

Производители конфет уже предупредили о будущем повышении цен. К тому же сахар тоже дорожает, и это приводит к повышению цен на кондитерские изделия по всем направлениям.

Но некоторые страны видят в этом возможности для роста, особенно в Латинской Америке. Например, теперь и Бразилия хочет возродить промышленность какао, которая несколько десятилетий назад была почти уничтожена болезнями сельскохозяйственных культур. Эквадор тоже наращивает производство и грозится выйти на второе место к 2030 году.

Bloomberg отмечает, что всё это позитивно в долгосрочной перспективе, но всё равно придётся ждать, пока новые растения не вырастут и не дадут свои плоды.