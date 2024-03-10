CNEWS: «опасно для мира в Европе» — глава французских коммунистов отказался поддерживать план помощи Украине

Национальный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель объявил, что проголосует против плана поддержки Украины, разработанного по итогам договорённостей Макрона с Зеленским, сообщает CNEWS. Как предупредил депутат, план, предусматривающий переговоры о вступлении Киева в НАТО и «неограниченную» военную поддержку, был бы опасен не только для стран — членов альянса, но и для мира в Европе в целом.

Национальный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель объявил, что проголосует против плана поддержки Украины, если тот будет соответствовать условиям договора, подписанного Эммануэлем Макроном с Владимиром Зеленским.

По словам депутата, соглашение о безопасности, призванное гарантировать долгосрочную гражданскую и военную поддержку Украине, предусматривает переговоры о вступлении Киева в НАТО и «неограниченную» военную поддержку, которая была бы опасна не только для безопасности стран — членов альянса, в том числе Франции, но и для мира в Европе в целом.

«Украина не вступит в НАТО, это глупость», — уверен Руссель. Он также выступает против членства Киева в ЕС.

«Сегодня мы вступаем на опасный путь для будущего Европы и для мира в Европе. Мы находимся на пороге опасной военной эскалации, и мы не хотим разрушать мир», — предупредил глава французских коммунистов.