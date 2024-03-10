American Conservative Оригинал

AC: либо мы, либо Украина — сенатор США выдвинул НАТО ультиматум

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Украине не место в НАТО, поскольку это может привести к третьей мировой войне, считает американский сенатор Майк Ли. В статье для American Conservative он подчёркивает, что решение о членстве Киева в альянсе должен принимать только сенат США. Но если это произойдёт, то Америке — ради её же безопасности — придётся покинуть блок.
AC: либо мы, либо Украина — сенатор США выдвинул НАТО ультиматум
AP

В НАТО может быть Украина, могут быть и США, но не обе страны сразу, пишет в колонке для American Conservative американский сенатор Майк Ли. 

Расширять альянс на заднем дворе ядерной державы — это опасная игра. Западу следовало всерьёз отнестись к предупреждениям Путина ещё в 2008 году. Но мировые элиты предпочли превозносить глупые желания «порядка, основанного на правилах», над реализмом. И вот теперь глава НАТО Йенс Столтенберг позволяет себе высказывания в духе «не если, а когда Украина войдёт в альянс». 
 
По мнению Майка Ли, подобные высказывания неуместны, потому что принятие Украины грозит втянуть США в третью мировую войну. И поэтому вопрос о её членстве должен решаться сенатом США, а не трансатлантической организацией. 
 
«Если мы серьёзно относимся к сохранению гегемонии США, то зависимая Европа ни в коем случае не должна заставлять нашу страну идти на риск ядерной эскалации. Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединённые Штаты. Если на Украине появятся союзные войска, мы должны полностью выйти из НАТО», — пишет Ли. 
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American Conservative США Северная Америка
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