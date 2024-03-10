AC: либо мы, либо Украина — сенатор США выдвинул НАТО ультиматум
В НАТО может быть Украина, могут быть и США, но не обе страны сразу, пишет в колонке для American Conservative американский сенатор Майк Ли.
В НАТО может быть Украина, могут быть и США, но не обе страны сразу, пишет в колонке для American Conservative американский сенатор Майк Ли.
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своей цели уехать играть в европейский чемпионат.
Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту выросла — по состоянию на 19:00 там скопилось 744 автомобиля.
Козырёк магазина обрушился в доме на улице Главной в Казани.
Российская тхэквондистка Полина Хан завоевала лицензию на Олимпиаду-2024.
Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины.
Вооружённые формирования движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по казарме израильских войск на Голанских высотах.
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ничьей столичного клуба с «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Российские средства ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку в Белгородской области.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предложение Папы Римского Франциска поднять белый флаг, заявил, что Киев не станет этого делать.
«Монако» на выезде нанёс поражение «Страсбургу» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
Сотрудники ГИБДД в Челябинске устанавливают обстоятельства столкновения пяти автомобилей.
«Гавр» обыграл «Тулузу» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
Российский боец Пётр Ян рассказал, как у него получилось быстро выучить английский язык перед UFC 299.
Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк заявил, что футболисты московской команды выходят на каждый матч, как на последний бой.
Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о снятии ограничений на работу аэропорта Пулково.
В Тосненском районе Ленинградской области уничтожен беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Локомотив» и «Сочи» не выявили победителя в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Военкор RT Влад Андрица показал кадры работы ВС России против укрепрайонов ВСУ на Артёмовском направлении.
Военкор RT Александр Яремчук показал работу одного из российских подразделений спецназа: российские операторы дронов на Авдеевском направлении поблагодарили телеканал за предоставленный дрон-детектор «Булат».
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал причины поражения от «Трактора» и вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ВСУ открыли огонь по школам, детсаду, женской консультации и двум котельным в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе.
Полиция разыскивает неизвестных, разместивших символику ЛГБТ* на территории кладбища.
Заслуженный тренер России Виктор Янчук дал понять, что для него не стала сюрпризом победа Даниила Медведева над Роберто Карбальес-Баэной во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг защитника «Спартака» Георгия Джикии.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе над «Балтикой» в матче 20-го тура чемпионата России.
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализован на площади 1 тыс. кв. м.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Пулково с 17:00 мск.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о выступлении в Саудовской Аравии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы польского МИД Радослава Сикорского об отправке войск ряда стран НАТО на Украину.
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов сообщил, что нападающий Никита Гусев не сможет помочь своей команде в пятом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо» по медицинским показаниям.
Неизвестные на юге Приморского края убили и разделали двух самцов водяного оленя, занесённого в Красную книгу региона.
К югу от побережья турецкой Антальи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7.
Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев прокомментировал победу американца Дастина Порье над французом Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.
США и Королевские ВВС Иордании провели операцию по доставке партии гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа.
Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Монако» встречается на выезде в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу со «Страсбургом».
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что ему понравился новый дизайн игровой формы сборной России по футболу.
В одном из районов Донецка на придомовых территориях проходит досрочное голосование на выборах президента России.
ПСЖ и «Реймс» не смогли выявить победителя в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
Посольство США в Гаити продолжает функционировать, несмотря на вывод части дипмиссии на фоне беспорядков в стране.
Два пилота авиакомпании Batik Air одновременно заснули на полчаса во время полёта и были отстранены от работы.
Находящийся под домашним арестом в Дубае (ОАЭ) нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поддержал своих одноклубников перед матчем 20-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
Пострадавших при пожаре в Ленобласти на Волхонском шоссе госпитализировали, сообщили в МЧС России.
Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский скончался в возрасте 73 лет.
Американского миллиардера Илона Маска возмутили насильственные методы мобилизации на Украине.
Завоевавший лицензию на летнюю Олимпиаду 2024 года тхэквондист Максим Храмцов признался, что отбор на Игры в Париже не стал для него лёгкой прогулкой.
Полиция Финляндии высадила из самолёта экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса из самолёта в аэропорту Хельсинки — мужчина был в нетрезвом состоянии, сообщает портал Delfi.
Ангар горит на площади 1 тыс. кв. м в Ленинградской области.
В Лос-Анджелесе произошёл пожар в здании, в котором нелегально выращивали каннабис.