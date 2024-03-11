Глава французских коммунистов: Франции нужен мир на Украине, а не второй Буш в лице Макрона

Макрон возомнил себя Бушем образца 2003 года и примеряет на себя роль военачальника, заявил лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель в интервью Europe 1. Он подчеркнул, что Франции Буш не нужен — ей нужна коалиция, которая вернёт мир в Европу.

Позиция Макрона по Украине вызывает беспокойство, однако президент использует конфликт для отвлечения внимания французов от их катастрофического положения, считает национальный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель. В интервью Europe 1 он напомнил, что в стране «плачевная социальная ситуация», «покупательская способность тает, как снег на солнце», а правительство не принимает никаких мер.

Громкие заявления позволяют главе государства примерить на себя роль военачальника, при этом «ведя социальную войну, которая принесла много плохого стране», подчёркивает Руссель. «У меня такое чувство, что он возомнил себя президентом США Джорджем Бушем в 2003 году, — рассуждает глава коммунистов. — Нам во Франции не нужен Буш. Нам во Франции не нужен военачальник — нам нужна мирная коалиция, которая принесёт мир в Европу».