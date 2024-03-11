Глава французских коммунистов: Франции нужен мир на Украине, а не второй Буш в лице Макрона

Макрон возомнил себя Бушем образца 2003 года и примеряет на себя роль военачальника, заявил лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель в интервью Europe 1. Он подчеркнул, что Франции Буш не нужен — ей нужна коалиция, которая вернёт мир в Европу.
Позиция Макрона по Украине вызывает беспокойство, однако президент использует конфликт для отвлечения внимания французов от их катастрофического положения, считает национальный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель. В интервью Europe 1 он напомнил, что в стране «плачевная социальная ситуация», «покупательская способность тает, как снег на солнце», а правительство не принимает никаких мер.
Громкие заявления позволяют главе государства примерить на себя роль военачальника, при этом «ведя социальную войну, которая принесла много плохого стране», подчёркивает Руссель. «У меня такое чувство, что он возомнил себя президентом США Джорджем Бушем в 2003 году, — рассуждает глава коммунистов. — Нам во Франции не нужен Буш. Нам во Франции не нужен военачальник — нам нужна мирная коалиция, которая принесёт мир в Европу».
Фабьен Руссель также назвал франко-украинский договор о безопасности от 16 февраля, в котором есть пункт о вступлении Украины в НАТО, «провокацией» и «глупостью». Он пообещал, что если в его условиях ничего не изменится, то на рассмотрении в Нацсобрании во вторник Коммунистическая партия проголосует против. Кроме того, «неограниченная военная помощь» означает опасный шаг для будущего Европы, который может привести к «опасному обострению военного конфликта».
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