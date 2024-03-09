BFM TV: в «войне заявлений» Макрон отстаёт от Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон не получил поддержки в вопросе возможной переброски войск на Украину, рассказывает BFM TV. Такая изоляция как среди союзников, так и в своём собственном правительстве указывает на его отставание в «войне заявлений» между ним и Владимиром Путиным.

ШАРЛЬ КОНСИНЬИ, журналист: В любом случае, он (Эммануэль Макрон. — ИноТВ) очень изолирован, очень изолирован в том, что говорит, и даже в правительстве, потому что я видел, что министр обороны Себастьян Лекорню сегодня заявил, что ни в коем случае сухопутных войск на Украине не будет.

ФРАНСУА ГАПИАН, ведущий BFM TV: Министр вооружённых сил объявил на BFM TV об этом уточнении.

ШАРЛЬ КОНСИНЬИ: Да, он может представить это как «уточнение», я же видел попытку дать задний ход. Я думаю, что прежде всего это война заявлений, то есть Путин угрожает тактическим ядерным оружием, а Макрон — европейскими сухопутными войсками на Украине. Такая своего рода шахматная игра, но я опасаюсь, что Макрон в роли отстающего. Потому что на самом деле, несмотря на множество заявлений, Франция мало помогла Украине.

ФРАНСУА ГАПИАН: Во всяком случае, меньше, чем другие страны, как Германия.

ШАРЛЬ КОНСИНЬИ: Меньше, чем примерно 14 стран — это всё же много. Меньше, чем 14 стран, включая намного менее крупные страны. Во всяком случае, стоит на это надеяться. Я также опасаюсь, что то, как мало помощи мы оказали, показывает, что мы больше не занимаем такое значимое положение, и у нас нет для этого средств. У нас не получается поставлять…

ПАБЛО ПИЙО-ВИВЬЕН, журналист: Мы поставляли! И у нас всё же есть представительство в Совбезе ООН…

ШАРЛЬ КОНСИНЬИ: Но дело не в средствах, а в поставках снарядов. Поставках снарядов, танков, боеприпасов. Мы этого не делаем. Мне это напоминает, как во время пандемии коронавируса разворачивали такие полевые госпитали в Страсбурге. Военные открыли огромные палатки с койками — это был настоящий лагерь. Макрон приехал на открытие и заявил: «Мы на войне». А на самом деле что? На самом деле медикам выдавали мусорные мешки, потому что не хватало халатов. Вот что было на самом деле.

И я боюсь, что сейчас мы в такой же ситуации. Мы бы хотели больше помогать Украине, но мы жутко отстаём и находимся в том же состоянии, которое Марк Блок описал в «Странном поражении»: мы закрылись в своих маленьких гостиных. Вот что на самом деле происходит во Франции сейчас.