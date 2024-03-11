Раскол в НАТО углубляется: Париж и Берлин не могут найти общую стратегию

В НАТО появляется всё больше трещин, рассказывает политолог Ральф Шёлльхаммер в интервью Exxpress. Лидерство Франции и Германии подвергается в Европе серьёзному сомнению. Напряжённость между ними растёт, и альянс не может выработать единую и последовательную линию действий. Всё это играет на руку Путину, уверен эксперт.
«Внутри альянса появляется всё больше трещин, — отмечает политолог Ральф Шёлльхаммер из Вебстерского университета. — У НАТО нет последовательного плана действий». Напряжённость внутри альянса растёт. Всё это играет на руку Путину, рассказал Шёлльхаммер в интервью Exxpress. Политолог ссылается на всё более явные разногласия между Парижем и Берлином, а также на спор о следующем генеральном секретаре НАТО.
В частности, Франция и Германия, которые до сих пор не тратят на оборону требуемые 2% ВВП, «представляют собой особую головную боль для других членов: они не в состоянии сформулировать стратегию в отношении России, которую поддерживали бы оба конца оси Берлин — Париж». Шольц не хочет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. Макрон заявил, что он не против отправки западных войск на Украину. Моральное и политическое лидерство Франции и Германии в Восточной Европе подвергается серьёзному сомнению, уверен эксперт.
«Эти разногласия глубоки и играют на руку Москве, возрождая наиболее вероятную первоначальную стратегию Владимира Путина», — утверждает Шёлльхаммер. По его мнению, Москва рассчитывает на то, что европейцы — особенно Германия — примут новый статус-кво, чтобы продолжать получать российские энергоносители.
Берлин сейчас планирует крупнейшее расширение газовых электростанций в Европе, «а газ должен откуда-то взяться». Шёлльхаммер подозревает, что в недалеком будущем российский газ может снова пойти в Германию.
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