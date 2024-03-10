Guardian: на Папу Римского ополчились за призывы к Украине «поднять белый флаг»
Папа Франциск подвергся критике за свой пацифизм. Поводом послужило его интервью, в котором он заявил, что Украине следует набраться смелости, чтобы поднять «белый флаг» и договориться о прекращении конфликта с Россией, пишет The Guardian.
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