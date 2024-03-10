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Guardian: на Папу Римского ополчились за призывы к Украине «поднять белый флаг»

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Некоторых европейских политиков и комментаторов возмутили попытки главы Католической церкви добиться мира на Украине. Они отчитали понтифика за то, что он советовал проявить инициативу Киеву и «умолчал» о Москве, пишет The Guardian.
Guardian: на Папу Римского ополчились за призывы к Украине «поднять белый флаг»
AP

Папа Франциск подвергся критике за свой пацифизм. Поводом послужило его интервью, в котором он заявил, что Украине следует набраться смелости, чтобы поднять «белый флаг» и договориться о прекращении конфликта с Россией, пишет The Guardian.

Понтифик отметил, что существует множество стран, желающих выступить в роли посредника между враждующими сторонами, в том числе Турция. «Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась», — призвал он Киев.
 
Его слова вызвали недовольство среди некоторых европейских политиков и комментаторов. Их возмутило то, что Папа Римский «умолчал» о России и «возложил ответственность за заключение мира» на Украину, отмечает издание.
 
Латвийский президент Эдгар Ринкевич поспешил объяснить главе Католической церкви, что Россия — это «зло, перед которым нельзя капитулировать». Ещё один обиженный миролюбием понтифика, депутат Европарламента от немецкого ХДСГ Денни Радтке, назвал его позицию по Украине  «постыдной» и «непостижимой», обращает внимание The Guardian.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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