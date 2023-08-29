NYT: Папу Римского раскритиковали за слова о великой России

Папа Римский Франциск, выступая перед российской католической молодёжью, призвал людей не забывать о наследии великой России. За эти слова его жёстко раскритиковали, в том числе, украинцы, которых он всегда защищал и поддерживал, пишет The New York Times.

Папа Римский Франциск приветствовал участников форума молодых католиков в Санкт-Петербурге. Однако в своей речи он отошёл от заранее подготовленных слов на испанском языке и на итальянском языке призвал аудиторию помнить об истории страны, пишет The New York Times.

«Никогда не забывайте о наследии, — сказал Папа Франциск. — Вы — наследники Великой России: Великой России святых, правителей, Великой России Петра I, Екатерины II, этой империи — великой, просвещённой, великой культуры и великой человечности».

При этом Ватикан опубликовал только подготовленную часть его речи. Однако в ролике, который разошёлся по СМИ, видно, как дальше он делает дополнительные заявления.

Хотя в течение всего времени спецоперации Франциск постоянно поддерживал украинцев, которых он называл даже «мучениками», теперь украинцы его жёстко раскритиковали.

«Очень прискорбно, что российские великодержавные идеи, которые, по сути, являются причиной хронической агрессии России, сознательно или неосознанно, исходят из уст Папы», — написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес назвал слова Папы Римского «по-настоящему отвратительными».

А глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук выступил с заявлением, в котором отметил «боль» и «разочарование» от высказываний Папы, и призвал Святой Престол разъяснить комментарии Франциска, чтобы предотвратить «любое манипулирование намерениями, контекстом и заявлениями Папы».

В остальной, подготовленной речи Папы Франциска, подчёркивалась важность того, чтобы молодые люди наводили мосты между поколениями. «Я приглашаю вас быть сеятелями, сеять семена примирения, крошечные семена, которые в эту зимнюю пору войны не прорастут прямо сейчас на мёрзлой земле, но в будущем будут цвести весной», — говорится в стенограмме Ватикана.

В понедельник Ватикан опубликовал заявление, в котором говорится, что понтифик никогда не занимает политическую позицию и что его слова «следует читать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей». В нём утверждалось, что Папа всегда осуждал «морально несправедливую, неприемлемую, варварскую, бессмысленную, отвратительную и кощунственную» войну.

Посол мира, посланный Папой, кардинал Маттео Зуппи, летом отправился на Украину, в Россию и США, чтобы способствовать мирным переговорам, напоминает The New York Times.