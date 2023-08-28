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CGTN: в Германии продолжаются протесты против поставок оружия на Украину

Материал представлен в переводе ИноТВ
Жители Германии протестуют против роли НАТО в разжигании конфликта на Украине. В частности, в минувшие выходные толпы недовольных этой политикой немцев собрались на демонстрацию протеста в Дюссельдорфе, чтобы выразить свой протест против продолжающихся поставок западного оружия на Украину. Журналисты CGTN побеседовали с участниками митинга, чтобы выяснить, почему они осуждают действия правительства.

Толпы немецких граждан собрались в Дюссельдорфе, столице земли Северный Рейн-Вестфалия, чтобы осудить политику западных стран, которая ведёт к обострению украинского кризиса путём поставок оружия на Украину.

ЛЕННАРТ, протестующий: Я думаю, что НАТО ради своих собственных интересов развязывает войны по всему миру в течение последних десятилетий. Они вторглись в Ливию, вторглись в Афганистан, вторглись в Ирак...

В список немецкого вооружения, которое будет предоставлено Украине, были включены два комплекта систем противовоздушной обороны Patriot. Однако некоторые немецкие политики по-прежнему заявляют, что правительство должно отправить Украине также крылатые ракеты дальнего действия Taurus.

МОНА, протестующая: Мы не согласны с тем, чтобы правительство Германии отправляло тяжёлое вооружение в горячую зону, где идут боевые действия. Потому что оружие не приносит мир, оно только продлевает конфликт и усугубляет человеческие страдания на Украине. Мы хотим, чтобы Германия предприняла дипломатические инициативы и прекратила отправку оружия.

ПАУЛЬ, протестующий: У нас сейчас много своих проблем, экономических проблем — здесь, в Германии. Вот почему я тоже здесь, чтобы выразить протест.

ЛЕННАРТ, протестующий: Я думаю, что каждый здесь, в Германии, может это почувствовать. Каждый может почувствовать инфляцию. Такая политика Запада дорого обходится людям в Германии и во всей Европе — и это большая проблема.

Дата выхода в эфир 27 августа 2023 года. 

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CGTN Китай Азия
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