CGTN: в Германии продолжаются протесты против поставок оружия на Украину

21:17
В парламент Сербии внесли на рассмотрение резолюцию о вступлении страны в БРИКС
Партия «Движение социалистов» Сербии внесла на рассмотрение сербского парламента резолюцию о присоединении страны к БРИКС.
21:14
Лауреатами премии «Лучший промышленный дизайн России» стали 15 проектов из Москвы
Стали известны итоги премии «Лучший промышленный дизайн России» в номинациях «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий». Победили 20 проектов, из которых 15 — московские.
21:08
Генич: Бейл может перейти в ЦСКА
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл может продолжить карьеру в ЦСКА.
21:08
В Москве благоустроили территорию у Кировоградских прудов
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после работ по благоустройству территория у Кировоградских прудов превратилась в «игровое пространство для детей и полноценный спортзал на открытом воздухе».
21:07
Сенатор США Грэм призвал союзников Украины помочь стране с выборами
Сенатор США Линдси Грэм призвал союзников Украины помочь стране с проведением выборов во время боевых действий.
21:07
Мэр Кулемзин: мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинской армии, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
21:04
WSJ: криптобиржа Binance рассматривает полный уход с российского рынка
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance в настоящее время пересматривает свой российский бизнес и допускает полный уход из России.
20:58
Бивол вернётся на ринг до конца 2023 года
Команда российского боксёра Дмитрия Бивола заявила, что спортсмен вернётся на ринг до конца 2023 года.
20:56
В отношении устроившего стрельбу в Ноябрьске возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, устроившего стрельбу в Ноябрьске на Ямале.
20:51
Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский убежит в Вильнюс или на Кипр
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может убежать в Вильнюс или на Кипр.
20:44
Захарова: ЕС продолжает линию на тотальную украинизацию повестки дня
Руководство Евросоюза продолжает линию на тотальную украинизацию повестки дня многосторонних форматов сотрудничества, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие рядом стран Европы Афинской декларации.
20:42
Эвенепул сбил болельщицу после победы на третьем этапе «Вуэльты»
Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул сбил на велосипеде одну из болельщиц после своего победного финиша на третьем этапе многодневки «Вуэльта Испании».
20:39
Две мирные жительницы получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.
20:38
Лайшев: миллионы людей во всём мире переживают за Валиеву
Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о том, как российская фигуристка Камила Валиева справится с давлением из-за допингового дела.
20:31
МО: истребители пресекли разведку беспилотниками США у Крымского полуострова
ВКС России зафиксировали полёт в направлении российской границы беспилотников ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, которые осуществляли ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова.
20:25
Глава МО Украины заявил, что план по мобилизации в стране ещё не выполнен
Утверждённый на Украине план мобилизации пока не выполнен до конца, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
20:23
Кириленко: российские баскетболисты максимально быстро вернутся на международную арену
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил уверенность, что российские баскетболисты быстро вернутся на международную арену.
20:23
Белый дом: Байден посетит столицу Вьетнама Ханой 10 сентября
Американский лидер Джо Байден 10 сентября посетит Ханой, где проведёт переговоры с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
20:22
Спортдиректор «Марселя» опроверг информацию об аренде Изидора
Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта опроверг информацию о том, что клуб арендует нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.
20:17
Додик считает, что Босния и Герцеговина должна подать заявку на членство в БРИКС
Президент Республики Сербской Милорад Додик высказал мнение, что Босния и Герцеговина должна подать заявку на членство в БРИКС.
20:07
Сотрудники посольства России посетили задержанного в Финляндии Тордена
Консульские сотрудники посольства России в Финляндии в сопровождении адвоката посетили задержанного финской стороной гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского) в тюрьме города Вантаа.
20:07
Гроссмейстеры Карлсен и Ниманн урегулировали судебный спор
Американский гроссмейстер Ханс Ниманн и бывший чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен урегулировали судебный спор после скандала по поводу жульничества.
20:06
Киев направил двум областям Украины $32 млн на фортификационные сооружения
Украинские власти выделили Харьковской и Черниговской областям более $32 млн на воздвижение фортификационных сооружений.
20:03
Гладков: украинские бойцы обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области
Под удары подразделений украинской армии попало село Новая Таволжанка Белгородской области, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
20:03
Минфин: госдолг Украины превысил $132 млрд
Государственный долг Украины превысил $132 млрд, за июль он увеличился на $4 млрд, сообщает украинский Минфин.
20:03
Экс-советник Кучмы Соскин не исключил, что Запад разделит Украину на части
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что ряд западных стран поделят между собой территорию Украины после провала украинских вооружённых сил.
20:02
МО России сообщило о вручении наград отличившимся бойцам группировки «Днепр»
Военнослужащие российской группировки войск «Днепр», которые проявили мужество, отвагу и самоотверженность во время выполнения боевых задач на Херсонском направлении, получили государственные награды.
20:01
Бетербиев задумывается над сменой весовой категории
Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев заявил, что раздумывает над сменой весовой категории.
19:58
Бойцы ВСУ выпустили семь кассетных боеприпасов по Киевскому району Донецка
Подразделения украинской армии нанесли удары по Киевскому району Донецка. Они выпустили семь кассетных снарядов калибром 155 мм.
19:52
В Минобороны Украины признали продвижение ВС России под Купянском
Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что Вооружённые силы России продвигаются на Купянском направлении.
19:49
Рахимова не смогла выйти во второй круг US Open
Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг US Open.
19:49
Финал всероссийского марафона «Земля спорта» пройдёт 29 августа в Подмосковье
Финал всероссийского марафона «Земля спорта» будет проведён 29 августа в Пересвете Московской области.
19:48
NYT: санкции G7 против добываемых в России алмазов вступят в силу в январе
Санкции стран G7 против алмазов, добываемых в России, вступят в силу в январе 2024 года.
19:47
Billboard: госпитализированного после падения Элтона Джона выписали из больницы
76-летнего британского певца Элтона Джона выписали из больницы после того, как его осмотрели медики после падения в его доме во Франции.
19:45
Росрыболовство планирует провести тестовый крабовый аукцион в сентябре
Росрыболовство в середине сентября планирует проведение тестового аукциона по долям крабовых квот с инвестиционными обязательствами.
19:44
Адвокат Володченко разъяснила, какое имущество можно сохранить при процедуре банкротства
Адвокат Анна Володченко заявила, что при процедуре банкротства не подлежит включению в конкурсную массу имущество, на которое не может быть распространено взыскание.
19:44
Посол России Алипов: Индия получит ЗРК С-400 к концу следующего года
Контракт по передаче зенитного ракетного комплекса С-400 в Индию будет завершён к концу 2024 года. Об этом сообщил посол России в Индии Денис Алипов.
19:44
Гроссмейстер Артемьев высоко оценил свои шансы пробиться на турнир претендентов
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев заявил, что имеет хорошие шансы пробиться на турнир претендентов 2024 года через состязание «Большая швейцарка» на острове Мэн.
19:41
Во Флориде спасательный вертолёт упал в жилом районе
Четырёх человек доставили в больницу после падения вертолёта спасательной службы в жилом районе в американском штате Флорида.
19:40
Мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница получила ранение при обстреле города со стороны Вооружённых сил Украины.
19:37
Региональный маткапитал на Кубани получили 4 тысячи семей с начала года
С начала 2023 года многодетным семьям с тремя и более детьми предоставили 6247 уведомлений на получение материнского капитала. Уже распорядились полученными средствами 3956 семей.
19:33
Омбудсмен Ярославская заявила о важности шить школьную форму на детей разного телосложения
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская заявила, что важно шить школьную форму на детей разного телосложения.
19:28
Медведева исполнит главную роль в ледовом мюзикле Авербуха «Кармен»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева исполнит главную роль в ледовом мюзикле «Кармен».
19:27
Захарова: экологические организации молчат в вопросе сброса воды с «Фукусимы»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что международные экологические организации молчат как рыбы в вопросе сброса Японией воды с АЭС «Фукусима-1».
19:27
Пентагон: за полтора года США передали Украине 3 млн ракет и снарядов
С момента начала украинского конфликта США передали Украине более 3 млн ракет и снарядов, заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс.
19:26
Посольство: оппозиция в Зимбабве может начать беспорядки из-за западных СМИ
Оппозиция в Зимбабве может начать беспорядки на фоне заявлений западных СМИ о нарушении властями страны избирательных прав.
19:26
Fotomac: «Фенербахче» сделает предложение «Зениту» по Венделу
«Фенербахче» заинтересован в переходе полузащитника «Зенита» Вендела.
19:25
Диетолог Соломатина рассказала об антиоксидантных свойствах изюма
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах изюма. По её словам, он содержит много антиоксидантов.
19:20
Врач Еделев посоветовал есть сезонные овощи и фрукты для укрепления иммунитета
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, как укрепить иммунитет в преддверии осеннего сезона. В частности, он рекомендовал употреблять сезонные овощи и фрукты.
19:16
На Кубани увеличили число лауреатов специальной молодёжной стипендии
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе увеличили число лауреатов специальной молодёжной премии — с 300 до 1000 человек.