Немецкий бизнес не только не намерен отказываться от связей с Россией, но и хочет получить гарантии от своего правительства в плане доступа к дешевой энергии, по крайней мере на будущее, считает аналитик Западного Института в Познани Патриция Теппер. Одновременно эксперт оценивает, что пока длится конфликт, возврат к полноценному бизнес-сотрудничеству Москвы и Берлина невозможен.

«Вне всяких сомнений, не существует такого подхода, при котором не будет возврата к бизнесу с Россией. Бизнес в Германии не хочет сжигать мосты или умирать за Украину, он предпочёл бы, чтобы этот путь оставался для него открытым», — говорит порталу Dziennik аналитик Западного Института в Познани Патриция Теппер.

«Сейчас изучаются варианты, как можно осушить и защитить трубопровод», — заявил в недавнем интервью Rheinische Post финансовый директор германского концерна E.ON Марк Шпикер. Вторая по величине немецкая энергетическая компания намерена остаться в консорциуме по эксплуатации «Северного потока», более того, она считает, что возобновление работы разрушенного в прошлом году газопровода «не совсем исключено».

Польский аналитик воспринимает слова финансового директора в качестве теста и элемента игры между бизнесом и федеральным правительством. По её словам, сегодня в Берлине назрел кризис между бизнесом и властями, потому что немецкая промышленность ожидает доступа к дешёвой энергии или, по крайней мере, стратегии, которая позволит рассчитывать на неё в перспективе. Она всё чаще рассматривает перенос своего производства в места, где условия для ведения бизнеса более благоприятны, одновременно немцы стремятся сохранить ведущую роль промышленности в своей экономике.

«В этой ситуации, с одной стороны, люди лоббируют финансовую поддержку, которая поможет им устоять в кризис, а с другой стороны, они прощупывают возможность возврата к прежним временам. Я не думаю, что возврат к сотрудничеству с Россией политически возможен, пока длится конфликт, но бизнес хотел бы подтверждения того, что правительство не намерено закрывать этот путь окончательно», — объяснила она.

В беседе Патриция Теппер также обратила внимание на то, что заявление Шпикера вызвало больше споров в Польше, в то время как в Германии осталось практически незамеченным.