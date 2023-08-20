Генерал Ходжес: в провале украинского контрнаступления будут виноваты США и Германия

16:43
Гафин: все стороны в сделке по Захаряну были настроены конструктивно
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что все стороны в сделке по трансферу российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» были настроены конструктивно.
16:42
Папа Римский призвал мирно урегулировать кризис в Нигере
Папа Римский Франциск призвал мирным образом урегулировать кризис в Нигере.
16:33
Чернышенко: Россия продолжит тренд по параллельным форматам соревнований
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что искусственные ограничения и отстранения заставляют создавать параллельные форматы соревнований и этот тренд Россия будет продолжать формировать.
16:29
Дептранс Москвы предупредил о задержке наземного транспорта из-за непогоды
Дептранс Москвы предупредил о возможной задержке наземного транспорта из-за плохой погоды.
16:28
Орлов: «Спартак» не может претендовать даже на тройку с такой защитой
Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы московского «Спартака» попасть в тройку лучших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2023/24.
16:25
Рютте: Нидерланды пока не могут уточнить, сколько истребителей F-16 поставят Киеву
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не может уточнить, сколько истребителей F-16 Амстердам поставит Киеву.
16:24
Киев намерен эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области
Украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение местных военных администраций.
16:18
«Коринтианс» выразил соболезнования близким погибших в автокатастрофе фанатов
Бразильский «Коринтианс» выразил соболезнования родным и близким фанатов команды, погибших в автокатастрофе по возвращении с выездного матча.
16:15
Президент Кубы сообщил, что посетит саммит БРИКС
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетит саммит БРИКС.
16:07
«Црвена Звезда» стал двукратным чемпионом UTLC CUP
«Црвена Звезда» обыграл московский ЦСКА в финале ежегодного международного турнира UTLC Cup, в котором приняли участие восемь сильнейших академий из России, Белоруссии, Казахстана, Сербии и Турции.
16:05
«СТРАНА.ua»: под Киевом четыре эксперта МВД пилили болгаркой ракету и взорвались
Четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра МВД в Киевской области погибли в результате детонации боевой части ракеты типа «воздух — воздух» Р-27 и пожара на складе.
15:57
О’Мэлли: это только начало моей эры в UFC, и я буду править до 2035 года
Американский боец ММА Шон О’Мэлли после победы над соотечественником Алджамейном Стерлингом в титульном бою на турнире UFC 292 заявил, что ещё долго будет удерживать лидерство в легчайшем дивизионе.
15:53
Кадыров: на Ореховском направлении наблюдается большое скопление техники НАТО
На Ореховском направлении в Запорожской области наблюдается большое скопление живой силы ВСУ и военной техники стран НАТО, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
15:50
Глава Татарстана Минниханов встретился с президентом Республики Сербской Додиком
Глава Татарстана Рустам Минниханов провёл в Будапеште встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
15:48
«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильных ливней
Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливней.
15:43
Уехавший из России из-за беспилотников Норманн стал футболистом «Аль-Раеда»
Норвежский хавбек Матиас Норманн подписал контракт с саудовским «Аль-Раедом».
15:37
Глава Минфина ФРГ предложил предоставлять Украине ежегодную военную помощь на €5 млрд
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что предложил ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму €5 млрд.
15:33
МЧС России предупредило жителей Москвы о сильном дожде, грозе и граде
МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о сильном дожде, грозе и граде в городе во второй половине дня.
15:30
СМИ стран БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации
СМИ объединения БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации.
15:25
Женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу
Футболистки сборной Испании победили соперниц из Англии в финальном матче чемпионата мира — 2023.
15:25
Зеленский заявил о «прорывной договорённости» по вопросу поставок F-16 ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил о «прорывной договорённости» по вопросу поставок истребителей F-16 Вооружённым силам Украины.
15:15
В Эквадоре началось голосование на выборах президента
В Эквадоре открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах.
15:13
УНИКС подписал финалиста Евролиги Грина
Казанский УНИКС подписал контракт с американским баскетболистом Эриком Грином, доходившим до финала Евролиги в составе греческого «Олимпиакоса».
15:12
МО сообщило о ещё одной попытке ВСУ атаковать территорию России с помощью БПЛА
Российские войска 20 августа примерно в 14:40 мск пресекли попытку ВСУ атаковать российскую территорию одним БПЛА самолётного типа, сообщает Минобороны России.
15:09
СК: двое подростков до смерти избили мужчину в Перми
Два подростка в Перми избили 37-летнего мужчину, от полученных травм пострадавший скончался.
14:59
Гладков: на подлёте к Белгороду сбито 12 воздушных целей
Системы ПВО сбили 12 воздушных целей на подлёте к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
14:56
Почти 60 автомобилей стоит в очереди на проезд по Крымскому мосту
Более 50 транспортных средств стоит в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту.
14:55
«Барселона» поздравила Месси со званием самого титулованного футболиста
«Барселона» поздравила нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси со званием самого титулованного футболиста.
14:55
Ласицкене — о решении ВФЛА не платить ей призовые: понимаю, почему они это сделали
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась о решении президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) не выплачивать ей призовые за финал серии «Королева российского спорта».
14:54
Минобороны: пресечена попытка Киева осуществить атаку БПЛА по объектам в России
Вооружённые силы России около 14:00 мск пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летальными аппаратами самолётного типа по объектам на территории России.
14:50
ВС России пресекли деятельность четырёх ДРГ ВСУ в Запорожской области и ДНР
Российские войска пресекли деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Запорожской области и ДНР, сообщает Минобороны России.
14:45
Агент Морелоса подтвердил интерес к форварду со стороны «Спартака» и «Зенита»
Футбольный агент Мартин Каманьо прокомментировал возможный переход своего клиента, колумбийского нападающего Альфредо Морелоса, в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
14:43
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Белгороде
В Белгороде произошли взрывы.
14:40
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району в ДНР
Вооружённые силы Украины выпустили пять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району в Донецкой Народной Республике.
14:39
ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Константиновки и Ивано-Дарьевки
В районах населённых пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка в ДНР ВС России уничтожили полевые склады боеприпасов украинский армии, сообщает российское Минобороны.
14:39
Стерлинг надеется на реванш с О'Мэлли
Американский боец Алджамейн Стерлинг надеется на реванш с Шоном О'Мэлли.
14:36
Тысячи людей участвуют в акциях в поддержку мятежников в Нигере
Тысячи людей принимают участие в демонстрациях в столице Нигера Ниамее в поддержку национального совета по защите отечества (CNSP), созданного мятежниками.
14:34
Умер сооснователь компании Adobe Джон Уорнок
Сооснователь компании Adobe Джон Уорнок скончался в возрасте 82 лет, согласно заявлению компании.
14:30
Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 23 беспилотника и три снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за сутки сбили 23 украинских беспилотника, три снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM.
14:24
Гаджимамедов проведёт поединок с Крусом на турнире «Ночь чемпионов IBA»
Двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов проведёт поединок с пятикратным чемпионом мира, двукратным олимпийским чемпионом Хулио Ла Крусом в весовой категории 92 кг на турнире «Ночь чемпионов IBA».
14:22
МО: ВСУ за сутки на Донецком направлении потеряли более 280 военных убитыми и ранеными
На Донецком направлении за сутки потери ВСУ составили свыше 280 украинских военных убитыми и ранеными.
14:19
Фигуристка Медведева — о платье для нового номера: такое вас ждёт, конечно
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём платье для нового номера.
14:18
МО: в районе Очакова Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ
Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов украинской армии в районе города Очакова Николаевской области.
14:17
В Международной федерации ММА отметили заслуги Фёдора Емельяненко
В Международной федерации ММА отметили заслуги россиянина Фёдора Емельяненко в развитии единоборств.
14:15
Массовые беспорядки произошли в бельгийском Льеже
Массовые беспорядки произошли в предместьях Льежа на западе Бельгии после того, как полицейский застрелил нарушителя на квадроцикле.
14:15
Минобороны: ВС России успешно отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Вооружённые силы России за сутки успешно отразили шесть атак украинской армии на Донецком направлении.
14:12
Старовойт: электроснабжение в двух районах Курской области восстановлено
Последствия атаки украинских БПЛА на подстанцию в городе Суджа устранены, электроснабжение Суджанского и Кореневского районов Курской области восстановлено, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
14:04
В Краснодарском крае нашли живым пропавшего 17 августа ребёнка
В Краснодарском крае нашли живым 8-летнего мальчика, который пропал 17 августа.
14:03
МИД: атаки ВСУ делают задачу демилитаризации Украины приоритетом внешней политики России
Атаки ВСУ делают задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом внешней политики России.
14:01
МИД: Россия решительно осуждает атаку ВСУ на вокзал в Курске
Россия выступает с решительным осуждением атаки украинским беспилотником железнодорожного вокзала в Курске, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.