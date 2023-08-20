Генерал Ходжес: в провале украинского контрнаступления будут виноваты США и Германия

США и Германия демонстрируют нерешительность в их поддержке Украины, заявил в интервью Der Tagesspiegel бывший генерал США Бен Ходжес. Обе страны проявляют медлительность в вопросах поставки Киеву нового вооружения, в частности истребителей F-16 и крылатых ракет Taurus. И именно Вашингтон и Берлин будут нести ответственность за провал украинского контрнаступления, подчеркнул он.

Бывший генерал США Бен Ходжес обвинил Германию и Америку в нерешительной поддержке Украины. «Хочет ли Запад победы Украины? Моя вера в это угасает» — заявил он в интервью Der Tagesspiegel. Те мешкания, с которыми Вашингтон принимал решение о предоставлении своим союзникам разрешения на поставку Киеву истребителей F-16 — «это пример нехватки решимости в желании помочь Украине победить», добавил он.

Медлительность проявляется и Германия, в частности в вопросе отправки на Украиу крылатых ракет Taurus. Если украинское контрнаступление провалится, «ответственность за это должны будут нести правительства США и Германии». Но провала можно избежать, если обе страны сейчас будут действовать решительно.

Ключевую роль в успехе играет возможность ВСУ наносить точные удары на больших дальностях, пояснил Ходжес: «Тогда русские не смогут удержать Крым. Дальнейшее нахождение там черноморского флота и военно-воздушных сил станет слишком опасным». Высокоточное оружие с высокой дальностью полёта также позволит Украине ускорить уничтожение российской артиллерии, а также логистической и транспортной инфраструктур, добавил экс-генерал.