Insider: может закончиться, ещё не начавшись — генерал Ходжес рассказал о главной угрозе украинскому контрнаступлению

Американский генерал в отставке Бен Ходжес в интервью The Insider призвал отказаться от разговоров о том, что давно обещанное контрнаступление Украины будет играть решающую роль для хода конфликта. По его словам, из-за такого давления наступление Киева может закончиться, ещё не начавшись.

Весь мир ожидает от Украины обещанного контрнаступления, но глобальные ожидания могут сорвать его ещё даже до его начала, отмечает в интервью The Insider генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Хотя точное время столь ожидаемого контрнаступления Украины до сих пор неизвестно, военные эксперты отмечают, что оно может начаться уже в ближайшие недели. Среди западных сторонников Киева всё растут ожидания того, что Украина может и должна сделать во время этой операции. В частности, всё чаще говорят, что это наступление будет иметь решающее значение для развязки конфликта.

«Многие в США и НАТО обеспокоены тем, что эта война станет вечной, что она будет длиться годами, а Запад будет продолжать вливать в неё деньги без особого прогресса», — сказал бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан.

Только США вложили десятки миллиардов долларов в Украину с момента начала конфликта. И убедить спонсоров в том, что конец конфликта близок, сможет, например, возвращение Киевом какого-либо ключевого региона. Некоторые украинские чиновники, в том числе президент Владимир Зеленский, даже выразили опасения, что контрнаступление может не оправдать глобальных ожиданий.

Но представление этого наступления как решающего для Украины создаёт опасный прецедент, уверен Бен Ходжес. «Я бы отказался от разговоров о том, что у Украины есть только один шанс, что если она не нанесёт нокаутирующий удар, то всё и все скажут «очень плохо» и перестанут их поддерживать», — сказал Ходжес изданию.

По его словам, идею о том, что помощь Украине прекратится, если это наступление окажется безуспешным, выдвинули политики и игроки, которые «не хотят, чтобы Украина победила», или те, кто хочет ускорить финал конфликта.

По словам Ходжеса, конфликт на Украине касается не только Киева и Москвы. Он утверждает, что западные страны должны помогать Украине, чтобы сохранить международный порядок, основанный на правилах, и уважение суверенитета, прозрачности и прав человека. «Если мы не хотим держаться вместе и помочь Украине победить Россию, то значит, мы не ценим эти вещи», — сказал он.

Ходжес объяснил растущую обеспокоенность Запада по поводу войны несколькими факторами, в том числе неспособностью поверить в то, что Россия может проиграть, а также опасениями, что Москва применит ядерное оружие. Хотя он сам считает, что вероятность этого низкая. «Я думаю, что в администрации есть много людей на очень высоких постах, которые не привержены абсолютной победе Украины», — сказал Ходжес, упрекая администрацию Байдена в том, что она до сих пор не смогла чётко определить, какова стратегическая цель США в помощи Украине.

И всё же Ходжес испытывает оптимизм в отношении Украины. «Единственное, что, я думаю, может всё испортить, — это если Запад окажет такое сильное давление на Украину, что это заставит их остановиться до полной победы», — сказал Ходжес.