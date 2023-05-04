SVT: «Начало конца» — российский боец рассказал шведским СМИ, что ждёт Украину после попытки наступления

Наступающая группировка ВСУ будет уничтожена, после чего армия России перейдёт в контрнаступление, и это станет «началом конца» Украины как государства. Об этом рассказал российский боец и автор Telegram-канала Михаил Лучин. В интервью шведскому государственному телеканалу SVT военнослужащий ответил на многие вопросы, в том числе, явно провокационного характера.
Telegram-канал оператора БПЛА Михаила Лучина насчитывает 10 тыс. подписчиков, в нём автор ежедневно выкладывает обновления с линии фронта на Украине. Сотрудники шведского государственного телеканала SVT признаются, что следят за аккаунтом с ноября 2022 года. В ходе переписки в социальной сети российский военнослужащий согласился ответить на вопросы тележурналистов, несмотря на то, что Швеция не является дружественной страной.
Как отмечает SVT, связаться с российскими военнослужащими западным журналистам «очень сложно», а шведские журналисты хотели узнать отношение российского бойца к украинскому конфликту и предстоящему весеннему наступлению. Автор статьи подчёркивает, что опросы общественного мнения указывают на поддержку большинством россиян спецоперации России на Украине, однако шведским СМИ «трудно узнать», как российские военные относятся к военному противостоянию, поскольку немногие хотят об этом говорить. Тем не менее не прошло и пары минут, как Михаил Лучин согласился поделиться своим мнением.
34-летний уроженец Калуги последние несколько лет жил в Москве и в прошлом году приехал на фронт для «защиты своей Родины», сообщается в материале. Шведские журналисты называют мировоззрение Лучина «отражением российской пропаганды»: по утверждению SVT, Михаил принадлежит к тому большинству россиян, которые смотрят государственные новостные каналы и не черпают информацию из «независимых источников». По словам бойца, украинский конфликт идёт за выживание России.
На вопрос шведов, чувствует ли он ответственность за гибель мирных жителей на Украине, Михаил Лучин ответил отрицательно и заявил, что ответственность за это полностью лежит на ВСУ и правительстве Украины. Российский военный считает, что вооружённый конфликт вступает в новую фазу, и ожидает начала долгожданного весеннего наступления в течение двух месяцев.
«Наступающая группировка ВСУ будет уничтожена, а после этого мы перейдём в контрнаступление. На этом, в целом, будет положено начало конца Украины как государства», — заявил Михаил Лучин телеканалу SVT.
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