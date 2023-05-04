SVT: «Начало конца» — российский боец рассказал шведским СМИ, что ждёт Украину после попытки наступления

Наступающая группировка ВСУ будет уничтожена, после чего армия России перейдёт в контрнаступление, и это станет «началом конца» Украины как государства. Об этом рассказал российский боец и автор Telegram-канала Михаил Лучин. В интервью шведскому государственному телеканалу SVT военнослужащий ответил на многие вопросы, в том числе, явно провокационного характера.

Telegram-канал оператора БПЛА Михаила Лучина насчитывает 10 тыс. подписчиков, в нём автор ежедневно выкладывает обновления с линии фронта на Украине. Сотрудники шведского государственного телеканала SVT признаются, что следят за аккаунтом с ноября 2022 года. В ходе переписки в социальной сети российский военнослужащий согласился ответить на вопросы тележурналистов, несмотря на то, что Швеция не является дружественной страной.

Как отмечает SVT, связаться с российскими военнослужащими западным журналистам «очень сложно», а шведские журналисты хотели узнать отношение российского бойца к украинскому конфликту и предстоящему весеннему наступлению. Автор статьи подчёркивает, что опросы общественного мнения указывают на поддержку большинством россиян спецоперации России на Украине, однако шведским СМИ «трудно узнать», как российские военные относятся к военному противостоянию, поскольку немногие хотят об этом говорить. Тем не менее не прошло и пары минут, как Михаил Лучин согласился поделиться своим мнением.