Хабек поучает мировую политику: «Решайте чёртовы проблемы!»
Это было не очень-то дипломатичное выступление, пишет Bild. Во время своего визита в США министр экономики Германии Роберт Хабек обрушился с критикой на принимающую сторону и в необычно резких выражениях осудил недостаточные усилия страны в сфере защиты климата.
«Решайте чёртовы проблемы», — сказал Хабек, выступая перед студентами Колумбийского университета в Нью-Йорке и обращаясь при этом к политикам в целом. По его словам, политики не должны просто передавать проблемы следующему поколению.
Хабек особо отметил, что в США один из самых высоких показателей выбросов парниковых газов на душу населения в мире и что администрация президента Джо Байдена не делает достаточно, чтобы изменить ситуацию. «Я слышу много разговоров и знаю, что ваше правительство приняло решение стать климатически нейтральным, как Европа, к 2050 году. Но вы далеки, очень далеки от этого», — заявил немецкий министр.
«Извините, но вы не идёте по этому пути. США не идут по этому пути. Германия тоже на нём не была. Теперь я вывожу её на этот путь», — добавил Хабек. Он отметил, что низкие цены на энергоносители в США в первую очередь виноваты в нарушении климатического баланса. Перед лицом меняющегося мира должно меняться и мышление: политика — это не повторение того, что считалось правильным 30 лет назад, а работа с реальностью.
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