Guardian: Германия утрачивает авторитет при «управляющем провинциального банка» Шольце

Проблемы в экономике и сфере безопасности подрывает былую репутацию Германии. Способность её правительства вести за собой остальные европейские страны на фоне украинского кризиса вызывает всё больше сомнений, пишет The Guardian Саймон Тисдалл.

Германия теряет репутацию европейского лидера в самый критический момент для континента. У многих складывается ощущение, что страна утратила «пресловутую тевтонскую оперативность, решительность и надёжность», пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.

По его словам, существует множество причин задуматься о нынешнем состоянии Германии. Её некогда мощная экономика, «чрезмерно зависящая» от российских поставок нефти и газа, оказалась в рецессии или близка к ней. Власти признают, что рост цен на энергоносители, падение экспорта и нехватка рабочей силы «сеют хаос».

Сфера безопасности страны также находится в плачевном состоянии. Огромный скандал разразился после того, как выяснилось, что Россия записала разговоры немецких офицеров, которые обсуждали поставки ракет «Таурус» на Украину. Как выразилась местная газета, Германию «опять застигли врасплох со спущенными штанами», напоминает Тисдалл.

С началом украинского конфликта канцлер Олаф Шольц пообещал потратить €100 млрд на укрепление обороны Германии, но так и не достиг поставленных задач. И хотя с тех пор Берлин удвоил военную помощь Киеву, но продолжил «удерживать оружие, в котором крайне нуждаются» ВСУ, сетует журналист.

С учётом всех этих проблем нет ничего удивительного в том, что Шольц считается самым непопулярным немецким лидером современности. Он скорее напоминает «управляющего провинциальным банком, чем руководителя военного времени», рассуждает публицист.

Более того, президентские выборы в США грозят усугубить и без того шаткое положение немецкого правительства. «Шольц непоколебимо отдаёт приоритет трансатлантическому альянсу. По вопросу Украины он медленно шагает нога в ногу с Джо Байденом. Но высмеивающий Европу и восхищающийся Россией Трамп ставит под угрозу эти связи. Как и Великобритания, Германия в 2025 году может оказаться меж двух огней», — предупреждает Тисдалл.