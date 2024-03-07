Politico: Шольц не даст Киеву ракет — немцы помнят, каково воевать с Россией

Канцлером Германии движет глубоко укоренившийся страх перед Россией, пишет европейское издание Politico. По сей день социал-демократ Шольц так и не сказал, что хочет победы Украины, он лишь говорит, что «Россия не должна победить, а Украина проиграть», пишет автор.
Стратегия Берлина заключается в том, чтобы действовать в тандеме с Вашингтоном, снабжая Украину достаточным количеством вооружения и техники, чтобы выжить, включая зенитные батареи и танки, при этом не предоставляя инструменты, которые ей потребуются, чтобы победить. На данный момент Германия предоставила Киеву военную помощь на сумму около 17,7 миллиардов евро. Это второе место после США по общему вкладу, но только 11-е в процентах от ВВП.
Всё говорит о том, что у немцев есть финансовые возможности сделать гораздо больше. Но они этого не хотят. Согласно недавним опросам, только около 20 процентов немцев считают, что их страна должна делать больше для военной поддержки Украины . В то время как 40 процентов считают, что Берлин отправил достаточно оружия, еще 40 процентов считают, что всё зашло слишком далеко.
Однако передача ракет Taurus, с помощью которых Киев мог бы атаковать Керченский мост, и, возможно, даже нанести удар по Москве, заставит Владимира Путина принять ответные меры против Германии. Как свидетельствуют опросы, немцы это хорошо понимают. В XX веке Германия вела две войны против России - и обе с катастрофическими последствиями. Однако многие немцы, особенно на территории бывшей ГДР, до сих пор хорошо относятся к России, считая её скорее другом, чем врагом. Да и на западе Германии все еще велико желание взаимодействовать с Россией посредством диалога, признаёт Politico.
Поэтому осторожная украинская политика Шольца пользуется широкой поддержкой в стране — как пишет газета, это единственная область, в которой канцлер стабильно пользуется хорошими рейтингами.
Вот почему его отказ послать ракеты Taurus, о котором он объявил не в парламенте, а во время встречи с главными редакторами крупнейших новостных агентств Германии, следует рассматривать не изолированно, а, скорее, как часть его более широкой политической стратегии, отмечает Politico.
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