Economist: Россия поставила немецкое министерство обороны в глупое положение

Минобороны Германии снова оказалось в глупом положении всего через три дня после того, как Россия опубликовала запись перехваченного разговора немецких генералов, пишет The Economist. Официальные объяснения министра Писториуса были разосланы журналистам по электронной почте, но открыть его можно было только секретным паролем «1234». Скандал с прослушкой стал очередной победой Москвы и вскрыл проблемы военного потенциала Германии.

Министерство обороны Германии в очередной раз поставило себя в глупое положение, когда на днях отправило журналистам по электронной почте официальное заявление министра Писториуса, пишет The Economist. Письма открывались только при введении секретного пароля 1234. И это спустя всего три дня после того, как Россия опубликовала запись перехваченного телефонного разговора высокопоставленных немецких офицеров.

В ходе разговора военачальники обсуждали крайне чувствительный вопрос поставки крылатых ракет Taurus Украине. Утечка не только привела в ярость союзников Германии по НАТО, но и вновь подняла дискуссию по вопросу Taurus.

Более того, этому предшествовал ещё один унизительный для репутации Германии инцидент, на этот раз в Красном море. Немецкий фрегат чуть не сбил американский беспилотник, и то лишь потому, что две его ракеты-перехватчика промахнулись.

Издание сообщает, что Писториус предложил следующее объяснение случая с утечкой данных. По его словам, это была не системная, а единичная ошибка одного офицера, который ответил на звонок из отеля в Сингапуре, где он был во время служебной поездки. При этом сам разговор не выявил ничего такого, чего Россия уже не знала.

Более того, министр уверен, что и сама утечка, и тема откровенного разговора офицеров, наоборот, должны убедить немцев в том, как их солдаты уважают демократию и не торопятся с войной.

Что касается случая в Красном море, то там вина частично лежит на американцах. Они заранее не предупредили, что приближающийся беспилотник был дружественным, а не принадлежал хуситам.

Несмотря на оправдания, Писториус признал, что он «очень очень зол», пишет The Economist. Ведь помимо прочего Москва представила перехваченный разговор как доказательство намерений Германии атаковать гражданскую инфраструктуру России. В ходе беседы генералы обсуждали технические аспекты использования ракет для атаки на Крымский мост.

Это полностью вписывается в версию России, которая любит подчёркивать свою борьбу с западным вероломством. А Путин, по мнению издания, предстал в виде защитника Родины, что играет ему на руку накануне президентских выборов.

Однако наиболее важны здесь последствия скандала внутри Германии. Он показал, что несмотря на громкие заявления, культура безопасности и военный потенциал страны остаются слабыми. Кроме того, утечка произошла 19 февраля, когда на канцлера Шольца усилилось давление по поводу поставики Taurus Киеву. Эти ракеты превосходят аналогичные французские и британские, уже переданные Украине, по дальности полёта и ударной силе.

Олаф Шольц отказался от этого шага, поскольку Украина может запустить их по Москве, а целенаведением придётся заниматься немецким солдатам, что автоматически делает Германию участником конфликта. Но проблема в том, что генералы в разговоре не упоминали об этих опасениях. Напротив, они обсуждали обходные пути, которые позволят союзникам осуществлять наведение на цель.