Telegraph: немецкие города призывают к строительству новых бункеров на случай войны

Немецкие города призывают власти ФРГ выделять ежегодно не менее €1 млрд на строительство новых бункеров и установку сирен противовоздушной тревоги, сообщает The Daily Telegraph. Как отмечается в статье, на момент окончания холодной войны в стране было 2000 бункеров, а сейчас осталось всего 600.

Власти немецких городов призывают потратить миллиарды евро на создание новой системы бункеров и сирен воздушной тревоги для защиты населения в случае войны, сообщает The Daily Telegraph.

«Нам для защиты гражданского населения нужно не менее 1 миллиарда евро, которые будут выделяться ежегодно в течение 10 последующих лет», — заявил Андре Берхеггер, глава Ассоциации городов и коммун Германии.



Во время холодной войны в Германии было более 2000 бункеров, но осталось только 600, которые могут предоставить убежище примерно полумиллиону человек, добавил он.



«Нам необходимо срочно вернуть в эксплуатацию неиспользуемые бункеры и построить новые, современные убежища», — заявил Берхеггер.



По его словам, годы мира после холодной войны сделали немцев «немного беззаботными».