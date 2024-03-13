RS: от «бредовых» планов США по увеличению военного бюджета больше вреда, чем пользы

Вместо того чтобы пытаться разрешить военные конфликты и ослабить мировую напряжённость, США продолжают инвестировать в разжигание войн. Так на страницах Responsible Statecraft аналитик Уильям Хартунг прокомментировал «бредовое» намерение правительства США выделить почти $900 млрд на военные нужды. По его мнению, США тратят слишком много средств на Пентагон — причём приносит это гораздо больше вреда, чем пользы.
На этой неделе Пентагон опубликовал предлагаемый бюджет на 2025 финансовый год: «в нём нет особых сюрпризов, если только вас не шокирует тот факт, что мы продолжаем чрезмерно инвестировать в стратегию и структуру вооружённых сил, которые делают мир менее безопасным». Таким мнением поделился старший научный сотрудник института Куинси Уильям Хартунг на страницах Responsible Statecraft.
Как объясняет аналитик, цель выделения огромных сумм на военную сферу в то время, когда перед США стоит множество других нерешённых проблем, уже не первый год заключается в слепом стремлении «одолеть Китай». При этом риторика и ресурсы, лежащие в основе нового запроса Пентагона, только порождают гонку вооружений, что ещё больше усугубляет мировую напряжённость.
«Неизменность плана Пентагона по созданию ядерного оружия нового поколения и продолжение субсидирования политики глобального военного охвата, которая помогла разжечь катастрофические войны в Ираке и Афганистане, скорее будет способствовать разжиганию будущих конфликтов, чем их предотвращению», — утверждает эксперт. По его мнению, США тратят слишком много средств на Пентагон — причём большая их часть идёт на достижение целей, которые приносят гораздо больше вреда, чем пользы.
Вместо этого Вашингтону следует выступить за более реалистичную политику, способную заложить основу для будущего, свободного от ненужных конфликтов и опасной гонки вооружений. «Мы не можем позволить Пентагону продолжать работать на автопилоте, продвигая военные подходы к проблемам, которые не имеют военных решений, что слишком часто приводит к катастрофическим результатам», — заключает аналитик.
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