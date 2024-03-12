Fox Business: для Байдена иммиграция стоит на первом месте, а Америка на втором

Байден не предпринимает никаких мер, чтобы наладить ситуацию на границе. Ему важен поток мигрантов. Такое мнение выразил в эфире Fox Business шериф округа Кочайз в штате Аризона Марк Даннельз. По его словам, президент отменил почти все программы, начатые Трампом, и открыл границу нараспашку. При этом Белый дом не идёт на контакт с шерифами и пограничными службами, а жизнь простых людей становится хуже каждый день.

Министр транспорта Пит Буттиджич отстаивал пограничную политику Джо Байдена. Посмотрите, пожалуйста.

ПИТ БУТТИДЖИЧ, министр транспорта США: Мы можем весь день обвинять Вашингтон, и, конечно, в столице найдутся люди, которые предпочли бы заняться именно этим вместо того, чтобы закатать рукава и решать проблему. Но тот, кто раскрывает рот по этой теме, прежде всего, любой политик, прежде всего должен объяснить, почему они препятствовали законопроекту по границе, который мог быть принят хоть завтра. И президент подписал бы его.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ: Должен ли он предпринять серьёзные меры, понимая, что этого не произойдёт?

ПИТ БУТТИДЖИЧ, министр транспорта США: Он делает это прямо сейчас и будет продолжать оценивать необходимость соответствующих действий на основании закона и на основании происходящего на месте.

Хорошо, округ Кочайз, штат Аризона, их шериф Марк Даннельз присоединяется к нам. Шериф, Буттиджич заявляет, что Байден предпринимает меры прямо сейчас. Какие меры заметили лично вы, шериф?

МАРК ДАННЕЛЬЗ, шериф: Доброе утро, спасибо, что пригласили. Давайте вернёмся на три с половиной года назад, когда президент Байден вступил в должность. Он принял несколько управленческих решений для признания ситуации на южной границе не чрезвычайной. Он также отменил практически каждый проект, каждую программу, которые были начаты президентом Трампом.





Это открыло границу. Другими словами, он перестимулировал границу своими планами и решениями. И вот где мы сегодня. С тех пор не было никакой расстановки приоритетов, не было воли, не было вовлечённости. И именно поэтому у нас перегруженная граница, которая открыта.

Он не предпринял никаких новых исполнительных действий, хотя знает, что двухпартийный, так называемый двухпартийный законопроект о границе не пройдёт. В последнее время он не сделал ничего. В последнюю неделю или около того?

МАРК ДАННЕЛЬЗ, шериф: Ничего не сделал, и это очень расстраивает. И мы снова возвращаемся к желанию. У него нет никакого желания обезопасить границу. У него есть власть народа в соответствии с разделом восемь, который гласит, что если вы пересекаете границу незаконно, — это уже действующий закон, именно поэтому пограничный патруль так расстроен, — вас сразу высылают. Так вот он предпочёл оставить это в стороне.





Когда Пит сводит это всё к игре в обвинения, ну возьмите уже на себя какую-то ответственность. Разница с нами на местах, мы здесь работаем, и мы считаем 51 процент конгресса ответственными, плюс Белый дом. А он — оплаченная реклама президента Байдена, конечно, он не будет ничего говорить про своего босса. Ему пора признать, что ответственность прежде всего лежит на президенте Байдене, а потом на конгрессе.

Федеральный суд запретил администрации забирать 1,4 миллиарда долларов от строительства пограничной стены. Шериф, я считаю, что в данном случае судья прав, уверен, вы со мной согласитесь. Но что с этого?! Ведь нельзя же заставить Байдена построить стену, не так ли?

МАРК ДАННЕЛЬЗ, шериф: Нет, и вот в чём дело. Мы возвращаемся к тем мыслям, которые здесь обсуждаем. Это очередная попытка нынешнего президента, который и не скрывал этого, открыть нашу границу. Здесь возникает эффект домино. Да, ему нужна открытая граница. Для него иммиграция стоит на первом месте, а Америка на втором.

Вы — шериф округа Кочайз в Аризоне, я не совсем уверен, где это относительно границы. Но опишите ситуацию с мигрантами в вашем округе. Что вы видите?

МАРК ДАННЕЛЬЗ, шериф: Вот что я могу сказать. В нашей тюрьме 44 процента людей попали туда из-за преступлений, связанных с границей. Это государственные преступления вплоть до убийства. Мы наблюдаем трагедию за трагедией. И я не устаю повторять, каждый день, пока конгресс, и Белый дом, и президент Байден перекладывают свою ответственность и власть по защите нашей страны, наша жизнь меняется к худшему.





Мы, американские шерифы, занимаемся этим, пытаемся что-то изменить. Но этот президент просто отказывается сотрудничать с нами, с нашими сообществами, и именно поэтому у нас столько проблем. Они не решаются, и всё катится вниз.

Ему нужна открытая граница, он хочет повысить поток (мигрантов. — ИноТВ), я прав?

МАРК ДАННЕЛЬЗ, шериф: Верно. Вы абсолютно правы. И если посмотреть на этот законопроект, который не поддерживают, как заявляет Пит, столько людей, и мы в том числе, — это был законопроект, к которому не было доверия. Доверие вообще отсутствует между нашими сообществами и нынешней администрацией и 51 процентом конгресса. Именно поэтому законопроект и не прошёл. К нему не привлекали шерифов.

Шериф Марк Даннельз, округ Кочайз в Аризоне. Большое спасибо, что рассказали нам, как обстоят дела на самом деле. Спасибо шериф, скоро увидимся.

МАРК ДАННЕЛЬЗ, шериф: Спасибо.

Дата выхода в эфир 11 марта 2024 года.