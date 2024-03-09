Американский сенатор: пограничная политика Байдена — это позор

Американский сенатор Кэти Бритт назвала «позорной» и «неразумной» пограничную политику президента США Джо Байдена, сообщает Bloomberg TV. При этом она также добавила, что нынешний миграционный кризис в США омерзителен, поскольку сопровождается распространением наркотиков и ужасными убийствами.

КЭТИ БРИТТ, американский сенатор от штата Алабама: Пограничная политика президента Байдена — это позор. Этот кризис омерзителен. И правда тут состоит в том, что его почти полностью можно предотвратить — от отравлений фентанилом до ужасных убийств. Из-за неразумной пограничной политики президента Байдена этим вечером за кухонными столами есть пустующие места — как в этом конкретном случае.



Просто подумайте о Лейкен Райли из соседнего для меня штата Джорджия. Эта прекрасная 22-летняя девушка, учившаяся на медсестру, одним утром вышла на пробежку, но домой уже больше не вернулась. Её жестоко убил один из миллионов человек, которые нелегально пересекают границу и которых президент Байден решил впускать к нам на родину.



Как мать я не перестаю думать об этом. Ведь на её месте могла оказаться моя дочь, могла оказаться ваша дочь. И этим вечером президент Байден наконец-то произнёс её имя, но отказался брать на себя ответственность за свои собственные действия. Господин президент, хватит уже!



Невинные американцы умирают, и виноваты в этом лишь вы. Выполните присягу, которую вы дали при вступлении в должность. Сверните вашу политику, завершите этот кризис и прекратите страдания.



Дата публикации 08 марта 2024 года.