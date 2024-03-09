Лара Логан: Белый дом переписывает законы в попытках тайно продолжать впускать мигрантов в США

Администрация Байдена не только впускает в страну миллионы нелегалов — она старается делать это как можно незаметнее, при этом обходя или изменяя законы. Так известная журналистка Лара Логан прокомментировала вскрывшийся факт того, что администрация президента секретными рейсами перевезла в США 320 тысяч мигрантов. При этом в самом Белом доме до сих пор не признали, что масштаб проблемы перерос в национальный кризис.

Недавно выяснилось, что администрация Байдена, для того чтобы снять нагрузку с пограничников и отвлечь внимание от южной границы, на деньги наших налогоплательщиков переправила самолётами в страну 320 тысяч нелегальных мигрантов. Что вы думаете об этом вторжении на границе? Что вы думаете об этих тайных перевозках, организованных Джо Байденом из других стран в США?

ЛАРА ЛОГАН, журналистка и телеведущая, военный корреспондент: Стивен, мне очень понравилось, как вы начали свою мысль о перелётах словами «чтобы снять нагрузку с пограничников». Вы сами-то понимаете, что только что сделали? Вот насколько коварна информационная война и действия по оказанию влияния на людей. Действительно ли настоящая причина, по которой они это делали, заключается в том, чтобы облегчить работу пограничников? Нет. Настоящая причина — сделать это тайно.

В чём администрация Байдена была последовательна в отношении границы с самого первого дня работы? Прежде всего, они так и не признали, что это кризис. До сих пор. Они используют язык глобалистов. Глобальная политика в области миграции, которая реализуется в США. Именно эта политика провозгласила, что миграция — это право человека.

Вспомните Глобальный договор ООН о миграции 2018 года, и вы поймёте, что, признав миграцию правом человека, они стали говорить о «регулярных» и «нерегулярных» потоках миграции — и именно так поступала сначала Джен Псаки, а теперь и Карин. На этом языке они говорят с трибун, сегодня это язык демократической партии. Так что это не может называться «кризисом». Это не может считаться «незаконным» — вы ведь пользуетесь своим правом человека.

И давайте не будем забывать, что в связи с изменением климата двум миллиардам человек или около того придётся мигрировать. И мы должны будем принять их, потому что они не делают ничего плохого. Это ведь происходит не по их вине.

Так что всё это неправда. Во всём здесь нет ни капли правды. Что они сделали, так это приняли глобалистскую политику и воплощают её в жизнь, обходя законодательство, обходя избирателей — даже избирателей в своей собственной партии, — и проводят глобалистскую политику в ущерб национальному суверенитету и нашим собственным законам. Байден не только отправил своих посланников, Джейка Салливана и ещё одну женщину, по всей Латинской Америке, чтобы сообщить людям, что граница будет открыта, и побудить их приехать, зная, что этого они и хотят. Более того, он начал строить и перестраивать объекты, которые Дональд Трамп закрыл, чтобы суметь принять этот массовый приток.

Они максимально использовали свои возможности для этой цели, и их успех превзошёл все их самые смелые мечты. В результате сюда приехали все эти люди. Но с самого первого дня власти не хотели, чтобы вы это видели. Они скрывали это. Они отказывали журналистам в доступе, убрали слово «нелегальный» из лексикона пограничной службы, таможенной и пограничной охраны, агентства национальной безопасности и всего правительства США — сказали «нет, нет, нет!». И, если вы заметили, теперь мы говорим только о мигрантах — о нелегальных иммигрантах в национальном дискурсе не говорят. То же самое коснулось и таких каналов, как Newsmax, которые преклонились перед ними и стали поклоняться тому же богу. Что они делают, так это переписывают законы на своих условиях, применяя свою политику, — но хотят делать это тайно.

Дата выхода в эфир 08 марта 2024 года.