ABC News: победа на выборах президента США будет зависеть от того, кто вызовет у американцев меньше неприязни

Результаты новых опросов свидетельствуют, что около трети американцев до сих пор не готовы поддержать на предстоящих президентских выборах ни одного из двух ключевых кандидатов. Поэтому исход борьбы между Джо Байденом и Дональдом Трампом за президентское кресло будет во многом зависеть от того, кто из них в итоге сможет привлечь на свою сторону эту неопределившуюся аудиторию и вызвать у неё меньше неприязни, считает политический обозреватель ABC News.

И как показывает новый опрос, проведённый ABC New совместно с Ipsos, американцы разделились во мнениях относительно того, кто, по их мнению, лучше справляется с работой на посту президента. По словам 36 процентов респондентов, они считают, что бывший президент Трамп лучше выполнял эту работу. В то время как 33 процента доверяют президенту Байдену, а ещё 30 процентов не доверяют ни одному из кандидатов.



Давайте пригласим политического обозревателя ABC News Рика Кляйна, чтобы узнать больше. Рик, этот опрос также показывает, что Трампу доверяет сравнительно большая доля из числа республиканцев, чем Байдену — среди демократов. При этом 37 процентов независимых избирателей заявили, что не доверяют никому из них. Итак, насколько значимы эти показатели?



РИК КЛЯЙН, политический обозреватель ABC News: Да, такое соотношение — треть, треть и треть, — это своего рода история, характеризующая этот год выборов, Диана. И я думаю, что это можно наблюдать по обоим вопросам из данного опроса. Думаю, что это видно и во всём остальном, что касается электората.



У нас есть, как вы знаете, сильная часть демократов, немного более сильная часть республиканцев, которая поддерживает Трампа — и кроме этого, значительная часть населения, ещё примерно треть всей страны, не испытывающая симпатий ни к одному из этих парней.



И именно здесь будет решаться, кто выиграет и проиграет выборы: в зависимости от того, как получится консолидировать свою базу, а затем попытаться достучаться до той трети, которой ни один кандидат пока может не нравиться. Мы называем их группой «обоюдной неприязни», Диана.



Пока что они чуть больше склоняются в сторону Джо Байдена. Однако в ближайшие восемь месяцев именно здесь на карту будет поставлена основная часть этой аудитории — в попытке достучаться именно до этих избирателей и обеспечить, по сути, вариант, на который можно надеяться: что их неприязнь к вам окажется меньше, чем к другому кандидату. Это лучшее, на что можно рассчитывать, чтобы получить часть этих голосов.



Дата выхода в эфир 11 марта 2024 года.